“Dr House” sufre orgulloso su primer resfriado

El protagonista de la controvertida serie “House M.D.”, Hugh Laurie, declaró orgulloso para el show “The Ellen DeGeneres Show”, que por primera vez en su vida sufre un resfriado.

“Es el primer resfriado de toda mi vida … Estoy emocionado porque durante muchos años creí que no podría enfermarme porque, básicamente, nada podría vivir en este cuerpo. Yo estaba tan aturdido con alcohol y cigarrillos … pero parece que tengo el atractivo después de todo”.

De hecho, el Dr House aseguró que ha desconcertado a los médicos por más de 50 años pues nunca había estado enfermo.

“No sé cómo lo conseguí. Todo esto es tan nuevo que me siento como si hubiera una especie que se incorporó a la raza humana”.

Laurie admitió que no esperaba que la serie que protagoniza permaneciera tanto tiempo dentro de las preferencias de los televidentes, hecho que lo ha consolidado como el actor mejor pagado de TV en EU luego de la suspensión de Charlie Sheen de la serie “Two and a Half Men”, quien poseía el título.

“Nunca pensé que esto duraría siete años, apenas creí serían dos semanas. Aunque confieso que me canso por levantarme a las cuatro de la mañana“.

A pesar de no disfrutar de todos los aspectos de su éxito, Hugh afirmó conservar cierta afición por el Dr. Gregory House, “la capacidad de House para intimidar de manera emocional, es muy limitada, sé que no es un hombre bueno todo el tiempo, pero lo encuentro sumamente divertido. Es oscuro y amargo, simplemente me gusta” concluyó.