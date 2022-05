INFOGRAFÍA: El fenómeno de Game of thrones

Graph w13 Gameofthronesespw by Ivan Alberto Cabrera Machorro

Game of thrones puede no ser la serie más popular de HBO, pero algunos argumentan que es el programa más visto del canal. La aventura de fantasía de los hombres y mujeres de los Siete Reinos y su búsqueda por el poder han unido por igual tanto a geeks como a un entusiasta lector de la cultura pop.

“La serie fue la más pirateada de 2012, el hecho de que la mayoría de los espectadores vieron el programa, incluso de forma ilegal, demostró que a todo tipo de público le atrae la historia y no se queda encasillada en los llamados nerds, quienes por lo general buscan tramas de fantasía”, explicó el director de la serie, David Pretarca.

“Lo que realmente importa es el zumbido cultural y la amplia conversación social que el espectáculo es capaz de inspirar”, agregó.

“Desafortunadamente, existe el estigma que asocia la serie con la lectura fantasiosa o una novela de ciencia ficción, algo que, se supone, sólo los geeks leen mientras juegan Calabozos y dragones, pero no pasará mucho tiempo para que este tipo de historias lleguen al cine y todos quieran ver la cinta”, agregó, el coproductor ejecutivo, Vince Gerardis.

Por otro lado, el creador de la página gameofthrones.tv, Eric Regan, dijo a Publimetro que el impacto cultural fue inesperado. “Me sorprendió que el show fuera capaz de sobresalir entre tantas series de la vida cotidiana. Es un éxito que no logro explicar”.

Las aventuras que se viven en la pantalla también forman parte de la rutina de los espectadores. “Es increíble ver tantas imágenes en Pinterest, en donde la gente explica cómo hacer trajes y comida similares a las de la época del programa”, dice Regan al ver que la serie también inspiró una cerveza clara.

“Dudo que otra serie, tan impactante en diversos niveles, llegue en poco tiempo a la televisión. La técnica ya es conocida, sería difícil que algo similar lo superara”, dijo el fanático.

Dato: 5 de siete libros se han publicado. De ellos sale la historia de tanto éxito en la televisión. Los dos tomos restantes ya cuentan con un nombre (The winds of winter y A dream of spring), sin embargo no hay fecha de venta.