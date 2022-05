Presentadora abandona la TV harta de Justin Bieber y las Kardashians

Expandir Reproducción automática 1 de 20

La presentadora de televisión Chelsea Handler manifestó que dejará su programa Chelsea Lately porque está harta de las celebridades.

“Para ser honesta, no me importa Justin Bieber y no quiero hablar de él nunca más. Con el fin de hacer que eso suceda tuve que dejar de hacer mi show. De inmediato” , declaró a Mail Online la también comediante. “¡Yo no me preocupo por Bieber o las Kardashians!“, dijo Handler.

Sobre el fin de Chelsea Lately, cuyo último programa será en agosto, se rumoró que la presentadora buscaba sustituir a Craig Ferguson en el Late Late Show. Sin embargo, la mujer de 39 años desmintió el rumor y dijo a que tiene un nuevo proyecto “un poco más consciente y un poco más interesante para mí y para mis espectadores” .