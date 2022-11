Así mostraron sus atributos estas osadas reinas de belleza

Tan pronto dejan atrás su corona, muchas reinas de belleza quieren quitarse la imagen de “perfección” que encarna la típica concursante de cualquier certamen y a través de una editorial, reivindican que son absolutas dueñas de su cuerpo e imagen. De paso, muestran su faceta más sensual y artística.

En cambio a otras, como Carrie Prejean, quien concursaba por Miss América en 2009, posar sin ropa las afectó. El portal The Dirty reveló varias fotos en topless de la concursante, que en aquel momento presumía de sus implantes. Esto también pasó recientemente con Miss Venezuela, Mariana Jiménez, que si bien no fue captada en poses comprometedoras (todo se trataba de una campaña filantrópica), no ha dejado de ser blanco de rumores en su país.

Lo mismo le pasó en 1984 a Vanessa Williams, la primera Miss América negra, quien posó para Penthouse en un revelador editorial. Esto causó controversia, pues era la primera concursante que lo hacía. De paso, le costó la corona, aunque luego de eso se recuperó y hoy es una actriz y cantante reconocida en su país.

Pero no todo fue de este talante: a medida que pasaron los años, las cosas fueron cambiando y en lugares como Colombia reinas de belleza como Andrea Noceti, la virreina universal de 1994 Carolina Gómez, Michelle Rouillard o Eileen Roca, entre otras, han posado para la revista “Soho”, en shootings artísticos y mucho después de que entregaron la corona. Por su parte, Alicia Machado lo hizo para “Playboy”, siendo la primera Miss Universo en hacerlo.