FOTOS: Así da inicio la nueva temporada de #HoyCambia

#HoyCambia y además de poder vernos en @Canal_Estrellas, pueden ver el programa en el App de @TelevisaTVMX! https://t.co/s5SXioWZ0L — Programa Hoy (@programa_hoy) enero 4, 2016

No hay plazo que no llegue ni fecha que no se cumpla, este lunes dio inicio la nueva temporada del programa matutino Hoy, bajo la experiencia del productor Reynaldo López.

Como se confirmó hace unos meses, la primera emisión destacó con la presencia de los comunicadores Martha Figueroa y Alex Kaffie para presentar los espectáculos, así como por la conducción del cantante y actor Lisardo y los ya conocidos rostros de Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Jorge van Rankin y Galilea Montijo.

Como invitado especial, David Zepeda hizo lo suyo, habló de su nuevo material discográfico y los retos que tuvo que enfrentar luego de la publicación de un video en el que aparece desnudo.

Las nuevas secciones de “Noticias“, “Maca Online“, de virales en Internet, “Estrellas en redes“, sobre las últimas imágenes que los famosos comparten a sus seguidores, “Chulas de bonitas“, cápsulas de belleza y maquillaje, así como “La Silla Eléctrica”, hicieron de los nuevos escenarios y del renovado equipo de reporteros y conductores un programa ameno y variado para la mañana.

El programa, que tiene una marcada tendencia a compartir y exponer lo que sucede en redes, presentó la nueva dinámica “Hoy no memes”, en la que pide a los televidentes emplear su creatividad para editar las diversas imágenes que los conductores comparten a través de la cuenta @Programa_Hoy en Twitter.

#HoyCambia recicló las ya conocidas secciones de “Telenovelas“, en la que presentan los resúmenes y avances de los melodramas; así como “Horóscopos”, a cargo de Mizada Mohamed.

Hoy se transmite de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde por El Canal de las Estrellas.

