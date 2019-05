Es Nuevo León la Sultana de los festivales musicales

En los últimos años, los festivales musicales han ocupado un lugar importante en lo que a espectáculos en Nuevo León se refiere. Actualmente existe una gran cantidad de este tipo de eventos para casi todos los gustos, y los carteles son tan atractivos que han logrado que amantes de la música de otras ciudades, e incluso otros países, viajen a la Sultana del Norte exclusivamente para asistir a ellos.

Con 12 ediciones —las primeras siete como pequeñas tocadas en antros y las últimas cinco convertidas en espectáculos masivos—, el Machaca Fest es uno de los de mayor tradición, y tanta lealtad han logrado entre sus miles de seguidores, que han implementado lo que los organizadores llaman el Abono Creyentes, es decir, que ponen a la venta los boletos sin ni siquiera haber dado a conocer a los cantantes y bandas que conforman el elenco.

Actualmente, los accesos para este evento que se realizará el 18 y 19 de junio en el parque Fundidora están disponibles en hot-ticket.net, con precios de 440 pesos en zona general, 825 en zona VIP y 2 mil 585 en zona platino, por día.

Otro que se ha puesto al mismo nivel en cuanto a la proyección de artistas, poder de convocatoria y asistencia es el Pa’l Norte, que este año celebrará su quinta edición los días 15 y 16 de abril, con un cartel encabezado por 50 Cent, Caifanes, Los Fabulosos Cadillacs y Enrique Bunbury.

El Pa’l Norte ha hecho una costumbre realizar una rueda de prensa para anunciar a su cartel de manera anticipada y con bombo y platillo, para que el público pueda adquirir con tiempo sus boletos.

Así que, desde hace casi un mes destaparon también como parte del elenco a Robin Schulz, Two Door Cinema Club, León Larregui, J. Balvin, Los Auténticos Decadentes, Los Concorde, Felix Jaehn, Plastilina Mosh y Moenia, por mencionar algunos.

Mientras que la parte femenina, en esta ocasión, estará representada por Natalia Lafourcade, Carla Morrison, así como Jenny & The Mexicats y Hello Seahorse!, cuyas voces principales pertenecen a las mujeres.

Los boletos para el Pa’l Norte Fest ya están disponibles por Internet a través del sistema Ticketmaster, con precios de mil 194 pesos en zona general y 2 mil 296 pesos en zona VIP.

Por otro lado, la información que se ha dado a conocer del Hellow Festival a través de sus redes sociales es que la edición 2016 se llevará a cabo el próximo 20 de agosto; sin embargo, aún no revelan su line up ni las fechas en las que iniciará su respectiva venta de boletos.

Por supuesto, los melómanos y fieles seguidores de este tipo de eventos también están a la expectativa de las sorpresas que para este año ofrecerá Live Out Monterrey, Festival Nrmal, Monterrey City Festival, Unión Libre, Rock & Picnic, Fusion Ska, Halloween Fest, Life in Color, Sensation y WiSH Outdoor, entre otros que han contribuido a colocar a Nuevo León entre las principales sedes de festivales musicales en el país.

Fechas y precios

