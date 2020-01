FOTOS: Natalia Tellez, la nueva y joven conductora de Hoy

Publicidad































































































Uno de los nuevos rostros en el programa “Hoy”, Natalia Téllez, se dijo entusiasmada y sorprendida por la invitación que le hizo Reynaldo López para estar en ese matutino de Televisa.

La joven conductora, quien surgió del concurso “New generation”, de Telehit, es la encargada, con Pedro Prieto, de atender las plataformas digitales en esa emisión, y asume su responsabilidad con mucho gusto.

“Una de las novedades de ‘Hoy’ es que es un programa multiplataforma, las redes sociales es lo actual y Pedro y yo nos divertiremos mucho interactuando con el público”, dijo en charla con Notimex.

Sobre cómo recibió el llamado, confesó que no lo esperaba: “la verdad, siendo honesta, ésto es lo que menos esperaba en mi carrera, pero uno siempre quiere jugar en el equipo más fuerte, metafóricamente hablando, y “Hoy” es un referente muy fuerte en la conducción, sinceramente estoy feliz de que se haya dado”.

Agregó que antes de esta invitación tenía muchos planes en mente, “es de esas veces que tienes otras cosas en puerta y Dios es quien hace los planes por ti y resulta que siempre sus planes son mejor de los que uno tenía en mente”.

Señaló que su pasión por la música y el contacto con los jóvenes sigue, y que “Hoy” le da oportunidad de crecer en todo. “Dicen que el que madruga Dios lo ayuda y sí, con el horario de “Hoy” te levantas más temprano y vuelves el día más productivo; ojalá vengan muchas cosas en la música, pero por el momento estoy feliz y enfocada en “Hoy””.

Sobre el amor, Natalia no quiso hablar mucho. “Estoy feliz, muy contenta, creo que es el mejor momento de mi vida, pero de mi relación no puedo hablar pues tengo un acuerdo de no hablar mucho de ella”, finalizó

