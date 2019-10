Globos de Oro 2016: la lista completa de ganadores

Publicidad

































La ceremonia 73 de la entrega de los Globos de Oro se realizó el 10 de enero de 2016 en el hotel Beverly Hilton, en California, durante una ceremonia conducida por el comediante Ricky Gervais.

Alejandro González Iñárritu se llevó la presea como mejor director gracias a “Revenant: El renacido”. Gael García Bernal ganó como mejor actor en una serie de comedia o musical por su trabajo en “Mozart in the jungle”, que también cosechó el premio a la mejor serie de comedia.

A continuación, la lista completa de ganadores de los reconocimientos entregados por la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood (HFPA):

Premio Cecil B. DeMille: Denzel Washington

CINE

Mejor película drama: “Revenant: El renacido”

Mejor película comedia o musical: “Misión rescate”

Mejor director: Alejandro González Iñárritu – “Revenant: El renacido”

Mejor actor drama: Leonardo DiCaprio – “Revenant: El renacido”

Mejor actriz drama: Brie Larson – “Room”

Mejor actor comedia o musical: ​Matt Damon – “Mision rescate”

Mejor actriz comedia o musical: Jennifer Lawrence – “Joy: El nombre del éxito”

Mejor actor de reparto: Sylvester Stallone – “Creed”

Mejor actriz de reparto: Kate Winslet – “Steve Jobs”

Mejor película extranjera: “El hijo de Saúl” (Hungría)

Mejor guión: Aaron Sorkin – “Steve Jobs”

Mejor partitura original: ​Ennio Morricone – “Los 8 más odiados”

Mejor canción: Sam Smith – “Writing’s on the wall”, de la película “007: Spectre”

Mejor película animada: “Intensa-mente”

TELEVISIÓN

Mejor serie drama: “Mr. Robot”

Mejor actor drama: Jon Hamm – “Mad men”

Mejor actriz drama: ​Taraji P. Henson – “Empire”

Mejor serie comedia o musical: “Mozart in the jungle”

Mejor actor comedia o musical: Gael García Bernal – “Mozart in the jungle”

Mejor actriz comedia o musical: Rachel Bloom – “Crazy ex-girlfriend”

Mejor miniserie o película para televisión: “Wolf Hall”

Mejor actor de miniserie o película para televisión: Oscar Isaac – “Show me a hero”

Mejor actriz de miniserie o película para televisión: Lady Gaga – “American horror story: Hotel”

Mejor actor de reparto en una serie, miniserie o película para TV: ​Christian Slater – “Mr. Robot”

Mejor actriz de reparto en una serie, miniserie o película para TV: Maura Tierney – “The affair”