Emmanuel Lubezki se llevó el premio a Mejor Fotografía, también conocido como Mejor Cinematografía, por “The Revenant” en los Critic’s Choice Awards.

Esta entrega de premios es una antesala más de los Óscares, en los que el mexicano ha sido nominado por sus trabajos en The Three of Life y Children of men, entre otros.

Sin embargo fue con su fotografía en Gravity y Birdman que se pudo alzar con la estatuilla más codiciada de la Academia.

En caso de que se llevara en la próxima edición del Oscar el premio, sería el primero en hacerlo tres años consecutivos.

El director de la película, Alejandro González Inárritu perdió el premio de la critica frente a George Miller, director de Mad Max, mientras que el galardón a Mejor Película fue para Spotlight.