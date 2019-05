Lucía Mendez revela su secreto de belleza: ¡fumar marihuana!

Publicidad







































¡La balconean! Esta semana, la revista de espectáculos TVNotas dio a conocer un audio en el que se escucha a Lucía Mendez, de 60 años, revelar su secreto para mantenerse joven y bella.

En el clip, la actriz y cantante se pronuncia a favor del consumo de la marihuana, explicando los beneficios que ha experimentado al fumarla, pues, además de que la relaja, asegura que la mantiene bella y la acerca con Dios.

A diferencia del consumo de otras sustancias como el alcohol, Mendez, dijo que con la hierba no tiene que sufrir con los kilitos de más ni soportar la bochornosa cruda.

“Sí está fuerte, ¿verdad?, es que haz de cuenta que me estoy poniendo ped&%$ pero con un churro, y cuando tomo y tomo me pongo así de gorda, me sale celulitis y a los dos días sigo cruda”, se escucha decir a Lucía.

La publicación advirtió que el audio llegó a sus instalaciones hace unas semanas y que incluso, una persona cercana a la artista confirmó que desde hace varios años la actriz consume esta planta, aunque en cantidades mínimas.

