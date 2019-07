FOTOS: Betty Monroe perdió 14 kilos en menos de dos meses

Publicidad































La guapa actriz Betty Monroe bajó nada más y nada menos que 14 kilos en menos de dos meses gracias a una aumentación sana y a la práctica del kung fu.

La protagonista de la nueva telenovela de Juan Osorio, Sueño de Amor, negó al diario Reforma haberse matado de hambre durante ese tiempo, o que su dieta sea básica.

“No me la pasé comiendo frutas y verduras. Fui con una nutrióloga. Como bien, cinco veces al día, como un gorila. Como arroz, frutas y verduras, pero son porciones, porque si haces las cosas las tienes que hacer bien”, dijo a la publicación.

Añadió que su dieta también incluye el consumo de café o leche de soya, pero lo que más le ayudó a perder esos kilos de más fue la disciplina.

“Me ayuda que soy muy disciplinada, me puse a hacer kung fu como loca para aprender más sobre artes marciales”, platicó.

“Durante muchos años hice box porque me gusta mucho el contacto y, además, soy mamá de tres varones y una tiene que ser fuerte, y me gusta que mis hijos vean que su madre sabe. Además, soy muy intrépida: he escalado, me he aventado en paracaídas, buceo, surfeo, he hecho varios deportes de alto riesgo y me gusta, porque mi físico me lo permite”, dijo.

Monroe acaba de grabar los promocionales del nuevo melodrama que protagoniza y que saldrá al aire el próximo 22 de febrero, a las 20:00 horas.

En él, interpreta a “Esperanza”, una profesora de secundaria y madre soltera de dos jóvenes. Comparte créditos con Cristian de la Fuente, Julián Gil, Renata Notni, Osvaldo de León y Polo Morín.

RECOMENDAMOS

FOTOS: Gwyneth Paltrow se enamora de las playas de Punta Mita

FOTOS: Así luce ahora “Polita”, la carismática niña de “Vivan los niños”