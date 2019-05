Sheyla: los Galindo no me pagaron tras ganar Cantando por un sueño

Con mi #Papasito @arturo.carmona y su #Mamacita perdón #Madrecita ósea Yop #bienvenido a #UnCaminoHaciaElDestino ????✌✌✌ Una foto publicada por Chula#1 La Chula De La Banda (@sheylacantante) el 11 de Ene de 2016 a la(s) 8:02 PST

La actriz y cantante Sheyla, la ganadora del concurso Cantando por un sueño hace casi 10 años, afirmó que aún sigue esperando que los productores Rubén y Santiago Galindo le paguen el premio y el disco que prometieron al triunfador de dicha emisión.

La cantante, quien volvió a las telenovelas en Un camino hacia el destino, habló de su personaje en esta producción, a la vez que también quiso aclarar que ella no tiene problema alguno con Televisa, sino con los primos Galindo, quienes la engañaron y hasta la fecha no le han cumplido.

“Más allá de la empresa, los artífices de todo esto, los que no me cumplieron son los Galindo, ellos podrán decir misa, pero hasta la fecha no me han pagado. Yo llevo casi 21 años con la empresa y estoy agradecida con lo que me ha dado, hasta ese mismo programa que me dio la oportunidad de poder mostrar mi talento en la música que es una de las cosas que más amo en la vida”, expresó.

Dijo que ya está resignada y todo lo deja en manos del destino. “No pasa nada, afortunadamente Dios me ha bendecido con mucho trabajo y siempre me han salido oportunidades para seguir tanto en la música como en la actuación.

Además, Sheyla confesó que tiempo después del concurso y aún sabiendo que no le pagaban, como dice el dicho “tropezó de nuevo con la misma piedra”. “Después de Cantando por un sueño hice con ellos un programa que se llamó Amigos del alma y si el asunto ya no se arregló ahí, no se arreglará nunca, porque era el momento de ellos de pagar. Volví a creer por segunda ocasión en ellos y pues ni modo, que Dios nos bendiga a todos”.

Sobre su personaje en Un camino hacia el destino, comentó: “Soy una monja traviesa, la monja barco que le hace el paro a las muchachas del colegio. Me toca convivir con las niñas y nos la pasamos haciendo el desmoche en la telenovela, la verdad estoy encantada con el personaje y estoy segura que a la gente le va a gustar”, concluyó.