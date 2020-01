Elizabeth Dupeyrón exige justicia por la muerte de su hijo

Publicidad









Elizabeth Dupeyrón exigió justicia y llamó a las autoridades a resolver el caso de la muerte de su hijo, Ramsés Ali Márquez Dupeyrón, quien falleció después durante un retiro espiritual hace más de un año.

La actriz de telenovelas como “Dos mujeres, un camino” y “La gata” aseguró que su hijo murió después de un tratamiento realizado por un supuesto chamán en la casa de Mariana Colosio, hija de Luis Donaldo Colosio, en Tepoztlán.

“Fue en la casa de Luis Donaldo Colosio que está aislada, bajo las montañas de Tepoztlán. Si él se sentía mal, no podía llamarnos”. El hijo de la actriz padecía diabetes y las sustancias que le administraron durante el retiro espiritual fueron nocivas para su cuerpo.

En el programa “Ventaneando”; Elizabeth Dupeyrón expresó su molestia porque la justicia no ha llegado para ella.

“Para qué un presupuesto que no sirve. No puede haber progreso si hay impunidad, no puede haber progreso si hay instituciones enormes que no sirven para lo que fueron creadas”, expresó Dupeyrón, quien señaló que sólo dos personas han sido llamadas a declarar sobre el caso, del que no hay culpables.

“Ya no estoy hablando por mí, estoy hablando por mi país. Porque cuando alguien mata, hay que ver en qué circunstancias lo hace”, dijo luego de reclamar al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, quien le ofreció resolver la situación pero que se ha desentendido del caso.

“La fiscalía está para defender a las víctimas, no para defender a los culpables o a los delincuentes. ¡Dignidad, respeto a la vida!”, clamó Elizabeth Dupeyrón.