José José: Una vida de éxitos, excesos y enfermedades

Publicidad



























Yo soy uno de los afortunados que tiene el libro biográfico del maestro #JoseAlfredoJimenez. Es un tesoro. pic.twitter.com/GSrf3d2bTZ — José José (@JoseJoseOficial) enero 19, 2016

A lo largo de mucho tiempo, José José vivió rodeado del éxito que obtuvo por ser uno de los cantantes más talentosos de la música popular latinoamericana.

Sin embargo, a la par de la fama y el dinero, los excesos lo llevaron a caer en una de sus adicciones más fuertes: el alcoholismo.

Adicciones y enfermedades

Por “enclenque, pusilánime, inocente, ignorante, débil de carácter… por imitar a mi padre que murió a los 45 años por alcoholismo y por no saber decir no, porque mi mamacita era una mujer abnegada”, confesó “El Príncipe de la Canción”, allá por 2008, haber terminado con su carrera.

“Contaminado de drogas y alcohol”, el también actor reconoció haber perdido dos cosas en la vida que jamás podrá recuperar: tiempo, y con éste, haber tenido la oportunidad de disfrutar a su familia.

Y pese a que lleva 24 años sin levantar una copa, los daños que dejaron sus adicciones aún siguen presentes: perdió la voz, aunque la ha recuperado poco a poco por un tratamiento que le ha permitido hablar mejor; sufrió una parálisis facial en 2007 por el ataque de la bacteria Bell’s Palsy, que lo mantuvo alejado varios meses de los escenarios; en 2009, continuó su lucha contra la enfermedad de Lyme, misma que llegó a paralizarle el lado izquierdo de su cuerpo.

“Me cuesta trabajo hablar por la falta de aire en el pulmón y de la tráquea del lado izquierdo, pero mis cuerdas vocales están limpiecitas”, reveló a la agencia Notimex hace unos años.

El intérprete de “Gavilán o Paloma” también fue diagnosticado diabético, por lo que debe balancear los niveles de azúcar en su sangre con aplicaciones de insulina. Esta enfermedad también ha afectado su vista, por lo que debe usar lentes de alta graduación.

Debido a las múltiples enfermedades que lo aquejan, el intérprete ha padecido depresión. Hace unos años confesó que intentó terminar con su vida.

“Cuando perdí la voz por primera vez, pensé en el suicidio. Hubo una vez en que me metí la pistola en el paladar y no funcionó. ¿Qué más señal pude haber pedido de que no era mi momento y de que no era mi momento y de que algo más hermoso venia?”, dijo en entrevista al programa Primer Impacto.

Para la celebración de sus 50 años como artista, en 2013, el cantante ofreció una serie de conciertos en el Teatro Metropólitan, para los cuales tuvo que prepararse mental y físicamente. Tuvo que someterse a una ventilación de pulmones y desinflamar laringe, faringe y tracto digestivo.

En los años 80, el cantante consumió mucho alcohol y se inyectó cortisol para disminuir los niveles de estrés que le generaba las fuertes cargas de trabajo, por lo que médicos tuvieron que ponerle una prótesis, ya que dicha sustancia mató los vasos sanguíneos de su fémur: “se me cayo una pierna, hubo que ponerme una prótesis”, dijo él.

A finales de esa década, fue sometido a varias cirugías en las cuerdas vocales al estar dañadas por el consumo de alcohol, desde ahí, se mantiene alejado de los vicios y excesos.

Desde antes de sus adicciones, José José ya había presentado varios problemas de salud. En 1972, sufrió de un caso grave de neumonía y su diafragma torácico sufrió una parálisis; la enfermedad casi deterioró por completo su voz, su carrera y su vida.

Vida sentimental y escándalos

José José estuvo casado con la actriz Natalia “Kiki” Herrera Calles, nieta del ex presidente mexicano Plutarco Elías Calles. Estuvieron casados de 1970 a 1976. Ella falleció en un accidente automovilístico en 1982.

En la década de los 70 “El Príncipe de la canción” tuvo una relación amorosa con Ana Elena Noreña, conocida en el medio artístico como Anel, pero se separaron varios meses después. En aquel entonces el cantante estaba todavía casado con “Kiki”.

Tras su divorcio, retomó su romance con la actriz mexicana con la que tuvo dos hijos: José Francisco Carmelo Augusto y Marysol Estrella Margarita Elena, quienen también han intentado hacer carrera en el medio del espectáculo, sin resaltar mucho.

Luego de 24 años de casados, la pareja se divorció debido al fraudulento manejo de las ganancias como cantante. Se dice que fue el propio hermano de Anel, quien era su representante, el que promovió firmas de contratos de “doble moral”.

Tras rehabilitarse de sus adicciones, en 1995 el cantante se casó por tercera ocasión con quien fuera su manager, Sara Salazar. Ese mismo año, también nació su tercera hija Sara.

En 2008, otro escándalo envovió la vida del intérprete de “He renunciado a ti”. Anel, su exesposa, publicó el libro “Volván Apagado”, en el que reveló sus encuentros con las drogas, su paso por la vida galante, y como parte sustancial del volumen, la etapa en que estuvo casada con José José.

Recuento de su carrera

José José comenzó su carrera tocando la guitarra y cantando en serenatas durante la adolescencia. Más tarde, formó un trío, junto a su primo y un amigo, de jazz y bossa nova en el que cantaba y tocaba el bajo y contrabajo.

En 1965 presentó su primer sencillo promocional y al año siguiente comenzó a grabar su álbum “Cuidado”, el cual lanzó tres años más tarde. Asimismo, incursionó en la pantalla chica.

En la década de los 70 se consolidó dentro del género de la balada romántica al grabar más de 10 discos, hasta dos por año, entre ellos “El triste”, “Buscando una sonrisa”, “José José”, “Tan cerca, tan lejos”, “El príncipe”, “Volcán” y “Si me dejas ahora”.

Su carrera alcanzó el máximo nivel durante los años 80 con el disco “Amor amor”, mismo que lo llevó por los principales escenarios de la Unión Americana, México y Latinoamérica.

Las producciones discográficas “Plutonio”, “Romántico”, “Gracias”, “Mi vida”, “Secretos”, “Reflexiones”, “Promesas”, “Soy así” y “Siempre Contigo”, así como su incursión en el cine, hicieron de José José uno de los cantantes latinos más exitosos de la historia.

En los 90 “El Príncipe de la Canción” presentó los discos “En las buenas y en las malas”, “Qué es el amor”, “40 y 20”, “30 años de ser El Príncipe”, “Grandeza mexicana”, “Mujeriego” y “Tesoros”.

José José ha sido nominado nueve años consecutivos al Grammy en la categoría de Best Latin Pop Performance, y la revista “Billboard” le ha otorgado reconocimiento en las categorías Top Latin Artist y Top Latin LP.

En noviembre de 2008, en la Feria Mundial del Libro en Miami, lanzó su autobiografía titulada “Esta es mi vida”, como un testimonio de su lucha contra las adicciones y cómo salió adelante de ellas. Ese mismo año recibió la Estrella de la Fama en el Paseo de las Estrellas en Las Vegas, Nevada.

Este 17 de febrero, el cantante mexicano cumple 68 años como otra persona, como uno de los latinos de más éxito en el mundo y listo para develar su estrella en el Paseo de Cuernavaca.

RECOMENDAMOS

Vive Latino 2016: Horarios de la Carpa Intolerante

Aseguran que Lolita Ayala está perdiendo la memoria