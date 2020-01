Giovanna Zacarías recibirá reconocimiento del FICG

Publicidad







Con 17 años de trayectoria y casi 40 películas realizadas, la actriz mexicana Giovanna Zacarías será homenajeada en Puerto Vallarta, Jalisco, como parte del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

“Será por trayectoria y por ser de las pocas actrices que ha filmado películas internacionales en el estado de Jalisco”, dijo la actriz. “Yo filmé hace mucho una cinta que era mi primer protagónico norteamericano con Scott Glenn que se llama ‘Puerto Vallarta Squeeze’ (2003) y entonces será ahí el homenaje, porque ahí se hizo”, destacó.

“Se siente bonito porque he hecho más de 37 películas, con papeles chiquitos, protagónicos y todo; le hemos dado caña, hemos tratado de trabajar en otros idiomas, no hemos declinado y quiero trabajar con muchos directores”.

“Mi carrera no es tan mediática como la de otras actrices pero el que no sea mediática no quiere decir que no haya un trabajo atrás igual de duro”, señaló Zacarías quien además habló del trabajo que hizo como directora en el premiado cortometraje “Ramona”, en el que dirigió por última vez a Columba Domínguez.

Por el momento, Giovanna Zacarías se encuentra trabajando tanto en Estados Unidos como en México, esperando el estreno de cintas como “We go on”, de Jesse Holland, y la mexicana “Belzebuth”, de Emilio Portes. Próximamente arrancará el rodaje de la cinta “Amanda”, junto a Sebastián Zurita, y concluirá las grabaciones de la serie sobre Juan Gabriel, en la que dio vida a la cantante Lucha Villa.