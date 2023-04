Mane, ¿la chica más deshinibida de Super Shore?

Expandir Reproducción automática 1 de 85

Malenik «Mane» González se sabe dueña de una belleza inigualable, por eso, no duda en mostrar sus encantos en cada oportunidad que se le presenta.

A través de su cuenta en Instagram, la morena de fuego suele ser la más deshinibida de las Super Shore al compartir imágenes en las que muestra hasta «las entrañas».

Constantemente vemos en sus redes sociales fotografías en las que aparece con diminutas prendas, o algunas de ellas tan ajustadas, que enmarcan sus grandes atributos.

«Mane», como se le conoce en el reality, ha confirmado en varias ocasiones la teoría que no hay mujer fea, sino sin dinero, pues no se ha cansado de repetir: “todo lo que ves es operado”. Sin embargo, no hay que restarle mérito por las tantas horas que pasa en el gimnasio y la estricta dieta a la que se ha sometido.

La guapa joven se dio a conocer por su participación en Acapulco Shore, edición mexicana hecha por MTV del programa estadounidense Jersey Shore.

