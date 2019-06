FOTOS: Iron Maiden hace explotar a los regios

Publicidad

















Con energía pura y alto voltaje fue la llegada al escenario de la banda Iron Maiden, al arrancar ante los regiomontanos su primer concierto en México en la gira internacional Book of Souls World Tour.

Apenas se escucharon las primeras notas de la destacada agrupación británica de heavy metal y los miles de asistentes al Auditorio Banamex de inmediato entraron en una especie de trance “mentalico” para seguir todas las “rolas”.

Como fondo en el escenario donde inició la fiesta metalera se podía apreciar una gran imagen de un templo de la cultura Maya, la cual sobresalía con un espectacular juego de luces y pirotecnia.

Los fans saltaron de júbilo al escuchar y corearon con fuerza la letra y música de “If eternity should fail”, canción de apertura de la legendaria banda, seguida de “Speed of light” y “Children of the damned”.

Bruce Dickinson, líder de la agrupación, junto con los músicos Adrian Smith, Dave Murray, Janick Gers, Steve Harris y Nicko McBrain, demostraron que cuatro décadas de experiencia ofrecen como resultado una explosiva presentación de primer nivel en la Sultana del Norte.

La vibrante velada incluyó los clásicos de Iron Maiden, entre otros, “The trooper”, “The number of the beast” y “Hallowed be thy name”, junto con el material de su más reciente álbum “The book of soul”, que da nombre a la gira global.

Previamente calentaron los ánimos del recinto los rockeros de las bandas Anthrax y The Raven Age, quienes han sido los teloneros en la gira selectiva de Iron Maiden por nueve ciudades en la Unión Americana en las últimas semanas.

El Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, recibirá a los legendarios metaleros los días 3 y 4 de marzo, cuando continuará el derroche de energía del buen y fino heavy metal para deleite de los fans de Iron Maiden.