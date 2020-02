Hoy es el día más triste para R2D2

Publicidad























Hoy, sin duda, es el día más triste para el famoso robot de la saga de “Star Wars”.

Ya que hoy murió Tony Dyson, un experto en efectos especiales que construyó al simpático R2-D2 para la exitosa franquicia de “La Guerra de las Galaxias”.

Dyson fue encontrado muerto en su casa de la isla de Gozo, en Malta, según informaron las autoridades.

El cuerpo del británico, de 68 años, fue descubierto después de que algunos amigos alertaran a la policía que no lo habían visto por varios días, según se puede leer en “Times of Malta”. Ahí también aseguraron que no había sospechas de un delito.

Dyson también construyó robots para varias firmas tecnológicas como Sony, Philips y Toshiba.