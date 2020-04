Lady Gaga reconoce estar devastada tras su actuación en los Oscar

Publicidad























Lady Gaga conmovió al mundo durante la 88ª Ceremonia de la Entrega de los Oscar. Durante la gala, la cantante interpretó el tema “Till It Happens To You”, el cual toca el tema del abuso sexual, por lo que al también compositora estuvo acompaña de varios jóvenes que sobrevivieron a este tipo de violaciones.

Sin embargo, los días posteriores a su actuación en los Oscar no han sido buenos para Lady Gaga, quien confesó sentirse devastada luego de hacer público que ella misma fue violada por un hombre mayor a los 19 años.

“Nunca estuve tan devastada como la semana después de esta actuación” , declaró a la radio Z100 de Nueva York.

“(La violación) Es la cosa de la que estoy más avergonzada en mi vida y siempre sentí que era culpa mía, hasta esta semana ”, añadió la intérprete de “Alejandro”.

Gaga, habló también de la percepción que tiene el público sobre los famosos, pues aunque crean que son felices por tener dinero y fama, la realidad es que también sufren por diversos problemas, y se puso de ejemplo a sí misma y a las dolencias físicas y psicológicas que tiene por causa del abuso del que fue víctima.

“La gente no sabe esto de mí porque no lo comparto, y sé que me ven como un tipo de celebridad que tiene éxito y dinero, y vista por el mundo y que no debo tener problemas… Pero en realidad sufro de un dolor crónico todo el tiempo y es este miedo paralizante que he experimentado por casi diez años” , externó la cantante de 29 años.