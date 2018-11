Foals enciende sus fans en el Pepsi Center

Publicidad





















La banda inglesa Foals cumplió su palabra y la noche del 9 de marzo de 2016 agasajó a los fans capitalinos en el Pepsi Center.

Hace unos meses, la agrupación canceló su concierto en la Ciudad de México, sin embargo, como prometió, volvió de la mano de su nuevo disco “What went down”.

A las 21:32 horas, el foro se oscureció y se encendieron solo las luces del escenario, donde aparecieron Yannis Philippakis, Jack Bevan, Jimmy Smith, Walter Gervers y Edwin Congreave.

“Shake oil” retumbó con aplausos al igual que “Olympic airwaves” y “My number”, para que el vocalista expresara: “Muchas gracias México. Finalmente en México”.

“Blue blood”, “Give it all”, “Mountain at my gates”, “Balloons”, “Providence” y “Spanish Sahara” continuaron en el repertorio.

Palmas, puños levantados y brincos, fue la respuesta de los fans ante la música de Foals, que también interpretó “Red sox pugie”, “Latie nite”, “AKIO” e “Inhaler”.

Como si de su canción favorita se tratara, los asistentes no pararon de gritar cada que se escuchaba el primer acorde de una canción.

Antes de cerrar la noche, tocó el turno del tema que da nombre a su nueva producción; “What went down” y, para terminar, Foals deleitó con “Two steps twice”, una de las más esperadas del público, y que provocó que sonaran al unísono cientos de pasos.

Previo a este concierto apareció la banda mexicana Camilo Séptimo para cantar “Resplandor”, “Neón”, “Maya”, “Eres”, “No confíes en mí” y “Te veo en el 27”, temas con los que los asistentes calentaron motores para el show.