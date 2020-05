"La Dalia Negra" atrae la atención en el extranjero

Publicidad













La puesta, que iniciara su aventura sobre los escenarios del país en septiembre del año pasado, y que fuera recibida con agrado por parte del público y la audiencia, cuenta actualmente con la participación actoral de Esmeralda Pimentel, Jorge Ortiz de Pinedo, Brandon Peniche, Juan Ríos, Darío Ripoll y Mauricio Issac, quienes están listos para atrapar la atención de los tapatíos con su humor negro.

Jorge Ortiz de Pinedo, productor y actor, le gusta tomar riesgos en sus proyectos y en La Dalia Negra, va más allá de contar una historia.

“Comencé hace casi 60 años, desde los 8 años trabajo y me gusta hacer cosas diferentes. La obra tiene una tecnología que nunca se había presentado en el mundo. Inventamos algo que llamamos cinemática teatral, y quue no existía en el mundo. Es teatro metido dentro de una pantalla de cine y que nadie había logrado, son actores dentro de la pantalla la gente. Me interesa mucho el dinero porque vivo de ésto, pero me interesa que la gente quede contenta”, dijo Jorge Ortiz de Pinedo.

El montaje, además, desarrolla su trama en formato de “cine teatro”, (con pantallas 2D y 3D dirigidas por Luis Lance), la escenografía es digital, por lo que adaptarse a los espacios y dinámicas de movimiento que tales características implicaba, representó un gran reto tanto para el elenco como para su director artístico Sergio Villegas.

“En este momento la obra está de gira, y para que la gente aprecie en totalidad el espectáculo, se ha modificado cada foro para que aprecie el 3D, por lo que se coloca al público sólo en la parte central; por ejemplo en el Teatro Diana (Guadalajara) sólo se dejarán mil 200 butacas, en beneficio del espectáculo”.

El productor está satisfecho por el buen paso de la obra en las carteleras mexicanas, además de llamar la atención en Estados Unidos y el resto de Latinoamérica.

“Se utilizan dos pantallas, seis proyectores y un escenario de tres planos, es un teatro vanguardista y moderno, que nadie tenía en ninguna parte del mundo. La cinemática teatral que estamos creando se ha vuelto en México un bombazo y que muchos ya quieren utilizarla en otras partes del mundo. Son 32 sets, que muestran la historia como si fuera u cómic con una carretera, un avión, una persecución, un baile, fuegos artificiales, un estudio y una velocidad vertiginosa”.

De La Dalia Negra se han hecho libros, películas, investigaciones y puestas en escena, y a la ciudad llegará una nueva versión -de hora y veinte minutos- que sensibilizará sobre el tema, pero que no dajerá que la gente se distraiga ni un segundo “.

RECUADRIO

Antecedentes

La Dalia Negra es la narración de este suceso que perturbó a la sociedad de Leimert Park (Los Ángeles, California), donde el crimen fue perpetrado y cuyo responsable se encargó de hacer evidente el poco éxito de la policía para esclarecer lo ocurrido.

El dato

17 y 18 de marzo, 19:00 y 21:00 horas. Teatro Diana. Boletos de 300 a 800 pesos. Disponibles en taquillas del teatro y sistema Ticketmaster.