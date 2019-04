La Santa Muerte me dio fama y fortuna: Sabrina Sabrok

Publicidad





Pese a los rumores que hay en torno al culto por la Santa Muerte, Sabrina Sabrok se tatuó su imagen para hacer pública su simpatía por ella, pues asegura que le ha cumplido todo lo que le ha pedido, incluida la fama y fortuna.

“Siempre me han gustado las calaveras, y aunque al principio escuché muchos mitos sobre que es vengativa que se cobra los favores, me di cuenta de que todo el mentira, porque le pedí y me ha cumplido todo”, dijo para Publimetro.

Sabrina es guiada en este culto por Yamarash, ministro de la congregación nacional a la Santa Muerte, quien comenzó a temprana edad a manifestar habilidades esotéricas y técnicas espirituales con las que ayuda a todo aquel que lo necesite”y ahora con gusto lo haré con Sabrina”, asegura.

“Quien intente hacer algún daño a Sabrina se mete con toda la congregación nacional a la Santa Muerte, no está sola”, advierte.

Uno de los mayores deseos de Sabrok es contraer nupcias bajo la bendición de la flaca, pues asegura que ella no discrimina y además celebra que la comunidad LGBTTI se acerque al culto con este fin.

Incluso buscará desarrollar las cualidades que tiene para manejar el terreno esotérico, “tiene un don para manejar las energías, lamentablemente no lo ha desarrollado”, dice Yamarash.

Cabe recordar que este abril se llevará a cabo la Expo Esotérica en Monterrey, donde Yamarash participará los días 1, 2 y 3, “es claro que el culto se expande a varios estados de la República porque la gente ya no encuentra alivio ni esperanza en las creencias tradicionales”, finaliza el ministro, no sin antes regalar a Sabrina dos imágenes de la flaca, para que cumplan la función de revertir todo tipo de daño y que siga con su éxito.