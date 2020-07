"Nadie me quiere en la televisión": Edgar Vivar

Publicidad





Ilustración por Andres Alvez en homenaje a la Vecindad. pic.twitter.com/pxKT1e0ORj — Rubén Aguirre BIO (@BiografiaRAF) 16 de marzo de 2016

Edgar Vivar asegura que no ha vuelto a la pantalla chica simplemente porque los productores no lo quieren en ella, sin embargo aseguró estar feliz de hacer teatro.

El destacado actor, que formó parte de “La vecindad del chavo”, y uno de los mejores amigos de Roberto Gómez Bolaños, dijo que no extraña la televisión y aunque así fuera, tal parece que a nadie le interesa que vuelva.

“No he vuelto simplemente porque nadie me quiere en la tele, no me hablan, pero no me considero relegado, me siento pleno porque puedo escoger lo que quiero hacer”.

Añadió que lamentablemente las veces que lo han llamado ha sido para cosas que no le agradaban y no haría.

“Para las cosas que me han hablado para la televisión prefiero no hacerlas”, comentó el actor durante la alfombra roja de “La Dalia Negra”.

Externó que para lo que sí lo buscan constantemente es para el teatro, y que la reciente experiencia que tuvo con la obra “Viejos vicios”, bajo la dirección de José Antonio Edwards, fue muy de su agrado.

El Teatro en Corto “fue una experiencia muy agradable, tener al público ahí cerquita, la verdad no me esperaba ver tanta gente y eso lo agradezco”, comentó Vivar, que informó que en octubre volverá a los escenarios.

Añadió que le agradó mucho trabajar con Paulina Gómez Fernández. “Ella es la única hija de “Chespirito” que ha seguido la vena literaria de su padre, ha hecho muchos escritos para televisión y para cine, pero hizo este experimento para teatro y creo que le salieron muy bien las cosas. Ya estamos ‘cocinando’ hacer otras más adelante”.

Finalmente, sobre los comentarios de Florinda Meza respecto a su compañero Ramón Valdés, en el sentido de que usaba drogas, respondió tajante. “De eso no voy a hacer comentario. Prefiero ser dueño de mi silencio que esclavo de lo que dije”.