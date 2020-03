Juan Osorio confirma pleito entre Cristián de la Fuente y Rodrigo Vidal

Publicidad



















Luego de que se dieran a conocer los problemas que había entre los actores Cristián de la Fuente y Rodrigo Vidal de la telenovela “Sueño de aAmor”, el productor Juan Osorio confirmó los problemas entre ellos.

“Cuando yo me enteré, bajé con Rodrigo y fuímos al camerino de Cristian y les dije: ‘se me quitan asperezas porque hay un buen equipo de trabajo’. Cristián le dijo (a Vidal): ‘yo no tengo ningún problema, siempre y cuanto tengas respeto hacia tus compañeros”, aseguró Juan Osorio al programa “Suelta la sopa”.

Sin embargo, Rodrigo Vidal ha preferido alejarse del chileno, pues aseguró que entre ellos “no hay química”.

“Hay gente con la que tienes química y hay otra que tiene una manera diferente de ser y uno la respeta; para no tener conflictos prefiero alejarme”, confesó.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Cristián de la Fuente tiene problemas con sus compañeros de trabajo, esta situación ya había sucedido con Karime Lozano, Mark Tacher y Eduardo Yáñez con quienes casi llega a los golpes.

