Así ha cambiado el cuerpo de Kim Kardashian a cuatro meses de dar a luz

Durante el embarazo de Saint, Kim Kardashian subió 32 kilos (70 libras).

A casi 4 meses de haber dado a luz a su hijo Saint, Kim Kardashian ya ha bajado 20 kilos (44 libras).

Pero recordemos sus primeras apariciones después de haberse convertido en mamá por segunda vez el pasado 5 de diciembre.

El secreto de Kim para deshacerse de los kilos de más ha sido fue develado por Colette Heimowitz, nutrióloga de la estrella televisiva.

La más popular de las Kardashian es una fiel seguidora de la dieta Atkins, por lo que no consume carbohidratos.

Según Heimowitz, Kim agrega proteínas a cada uno de sus platillos para mantenerla satisfecha. Además de alimentos que tienen un alto contenido en fibra o grasas naturales como el aguacate y aceite de oliva.

Un alimento que no puede faltar en su dieta es el queso, además no consume alimentos bajos en calorías. “Una dieta de bajas calorías te deja hambriento todo el tiempo, y necesitas no tener hambre para alcanzar el éxito(…) cuando tienes las calorías necesarias, proteínas, grasas, y carbohidratos altos en fibra, no estarás tentado a agregarle algo más. En otras palabras, no necesitas cortar las calorías de manera drástica para perder peso,”, explicó Colette.

Además Kim ha confesado que recurre a la inspiración para conseguir sus objetivos. La socialité suele mirar fotos del pasado, donde estaba mucho más delgada para querer volver a estar así. “Miro fotos y pienso: si lo logré entonces, lo haré ahora”, explica en su página web.

Y sin duda lo está consiguiendo. Poco a poco ha recuperado sus curvas y eso se ve en las fotos que ha publicado en los últimos días.