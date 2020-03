“Kalimba es un enfermo mental”, asegura Daiana Guzmán

A más de 5 años del escándalo con Kalimba, Daiana Guzmán volvió a hablar del abuso sexual que vivió a finales de 2010 en Quintana Roo, asegurando que el cantante es un “enfermo mental y un psicópata”, al que le guarda rencor.

“Es un enfermo mental, es un psicópata e hipócrita. Sí, le guardo rencor a Kalimba, yo digo que una persona que te hace daño siempre va a dejar dolor en ti, un sentimiento negativo hacia esa persona… Me molesta más que sale a los medios con la palabra de Dios, es un hipócrita. Lo que él me hizo fue una cosa muy difícil de superar, en ese tiempo no quería ni salir, ni que me viera la gente, fue espantoso, pero ya lo superé”, expresó al Diario Basta!

Daiana, quien se convirtió en madre el año pasado, aseguró que visitó a 10 psicólogos y que durante todo estos años le ha “echado ganas a su vida”.

“Lo que me hizo Kalimba ya quedó atrás, pero quedó muy marcado en mi persona. Yo tengo mi consciencia tranquila a pesar de lo que él me hizo. Las personas me juzgaron a más no poder, o sea, me enterraron viva. Pero ahora estoy echándole muchas ganas. Yo sé que él la está pagando ahorita, sé que le ha costado mucho lo que me hizo, está acabado, pero es muy su vida y que le vaya como le tenga que ir”, concluyó.

Recordemos que a finales de 2010, Kalimba fue acusado por el delito de violación a una menor de edad. Tras solicitar una orden de aprehensión contra el músico, el cantante fue detenido el 20 de enero de 2011 por las autoridades migratorias de El Paso, Texas. Finalmente fue puesto en libertad el 27 de enero del mismo año por falta de pruebas.

Actualmente, Kalimba se encuentra promocionando su tema “Juntos caminando”, canción que ha sido muy bien recibida por su público.

