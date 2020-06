"Los latinos no van a votar por un candidato racista como Trump": Fher

Fher, el líder de Maná, hizo hoy un llamado a los latinos de Estados Unidos a registrarse y votar en las elecciones presidenciales y dijo estar seguro que no votarán por un candidato “racista” y “violento” como Donald Trump.

“Los latinos y los mexicanos no son tontos, van a votar por alguien que les dé más beneficios a los latinos y no van a poner en riesgo su vida, sus trabajos, con un presidente racista”, dijo en una entrevista con la cadena televisiva en español Univisión.

Fher, quien inicia en septiembre su gira estadunidense “Latino Power Tour”, hizo por ello un llamado a los 27 millones de latinos elegibles para votar a registrarse y acudir a las urnas en las elecciones presidenciales del 8 de noviembre.

“Hay que salir a votar porque tu voto vale, no podemos seguir con la misma mentalidad los latinos de dejar que otros lo hagan, nosotros tenemos que construir nuestro destino”, señaló en una conversación con el periodista Jorge Ramos.

Un sondeo de Fox News Latino encontró que la aspirante presidencial demócrata Hillary Clinton aventaja a su rival republicano Donald Trump con el 62 por ciento del apoyo de los votantes latinos registrados frente al 23 por ciento para el millonario.

“Deben de salir a votar, deben de registrarse y ponerse las pilas ahora más que nunca”, insistió.

Se estima que 27.3 millones de latinos son elegibles para votar en los comicios presidenciales, pero 12 millones de hispanos elegibles aún no están registrados para votar, la mayor proporción son los llamados latinos “milenarios”, es decir nacidos entre 1980 y el 2000.

El electorado latino podría alcanzar un nuevo record del 11.9 por ciento de todos los estadunidenses elegibles, con lo cual podrían tener un “impacto mayor” en el desenlace de las elecciones, en especial en estados “columpio” como Florida, Nevada, Colorado o Virginia.

Fher señaló que no se vale que alguien no vote y después “nos quejemos que este presidente ya se fue contra todos los latinos, que ya esta sacando a todo mundo fuera, gente trabajadora, un presidente violento, un presidente que no respeta a las minorías”.

Desde el inicio de su campaña presidencial, Trump arremetió contra los inmigrantes mexicanos, propuso crear un muro en la frontera con México y deportar a más de 11 millones de inmigrantes indocumentados, la mayoría mexicanos.

Fher señaló que sería “catastrófico que una persona llegara a la presidencia con un corazón tan violento”.

“Imagínate la cantidad de problemas en que se metería Estados Unidos y el planeta, el terrorismo aumentaría tremendamente y dejaría de ser un país tranquilo los Estados Unidos. Un líder violento genera violencia”, indicó.

La “Latino Power Tour” inicia el 6 de septiembre con un concierto en San Diego y culminará el 13 de noviembre, cinco días después de las elecciones presidenciales, con una presentación en Los Angeles, California.

TAMBIÉN PUEDES VER:

Conductora de tv presume haber tenido intimidad con Maluma

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann ya son marido y mujer