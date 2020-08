"No tengo Twitter, no tengo WhatsApp", canta Juan Gabriel

Luego de que Juan Gabriel confesara ante las cámaras del programa “Suelta la Sopa” de Telemundo en el mes de mayo que no tenía teléfono, Facebook, Twitter ni WhatsApp, el “Divo de Juárez” fue criticado por los usuarios de redes sociales.

Incluso, la frase: “No tengo teléfono, no tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo Whatsapp, no tengo nada, nomás me tengo yo”, generó burlas y memes en redes sociales, convirtiéndolo en tendencia mundial.



Sin embargo, esto no detuvo al cantautor, pues Juan Gabriel se hizo burla así mismo y modificó el coro de la canción “Déjame vivir”, sustituyendo la letra de la canción por “no tengo teléfono, no tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo WhatsApp”, todo esto durante un concierto en León, Guanajuato el pasado 7 de julio.

La novedosa e ingeniosa canción causó furor entre los espectadores que asistieron al concierto y posteriormente en los usuarios de las redes sociales.

