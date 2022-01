“La comunidad LGBT es un movimiento imparable” , Zachary Quinto

Expandir Reproducción automática 1 de 8

Se suponía que la revelación de la sexualidad del señor Sulu no iba a ser un gran problema. Pero el hecho de que Hikaru Sulu, interpretado por John Cho, esté en una relación con alguien del mismo sexo en «Star Trek Beyond» ha dominado los titulares desde que George Takei, el actor quien interpretó al timonel en la serie original y sus seis películas, expresara su consternación por la decisión de sacar a «su» personaje del closet.

El actor abiertamente gay Zachary Quinto, quien interpreta al imperturbable Spock, quiere calmar la histeria en el período previo al estreno de la tercera película de esta nueva versión de la franquicia.

Hay un poco de humor en la película en donde le das a tu novia un collar, que es en realidad un dispositivo de localización. ¿Has considerado darle algo así a tu novio?

No, Dios, no. Siempre sabemos donde está el otro [Risas].

¿Se te solicitó improvisar e inyectar humor en la película?

Tener a Simon [Pegg] como uno de los co-autores del guión hace natural tener humor. Simon lidera con su corazón y su humor, y todos nos hacemos reír unos a otros y nos encanta reírnos juntos. Es una base natural de nuestras relaciones.

Simon Pegg dijo que un nuevo personaje gay podría haberse introducido, pero no quería que todo el foco estuviera en la sexualidad del individuo a expensas del personaje y la película. ¿Estás sorprendido por toda la atención que la sexualidad de Sulu ha atraído en el supuestamente liberal mundo del siglo 21?

La realidad de la situación es que cada vez que se realiza un movimiento como este, se convierte en menos de una gran cosa y cada vez que una persona se pone de pie por lo que es, se hace menos una gran cosa.

Me siento honrado de ser parte de ese movimiento tanto a nivel personal y en asociación con esta película. Hemos estado muy satisfechos por el torrente de respuestas positivas, sobre todo por los jóvenes que están inspirados y galvanizados por esta realidad que estuvo manejada de muy buen gusto y que ahora es una parte de este mundo. La comunidad LGBT se ha defendido durante mucho tiempo para que pueda ser representada en el universo de «Star Trek» y ahora podemos decir que lo es, y eso es una gran cosa.

¿Te preocupa que la inestabilidad política y el surgimiento de grupos extremistas, tanto en los EEUU y Europa podrían impactar negativamente el progreso que se ha hecho por la comunidad LGBT?

Bueno, acabamos de pasar [el matrimonio del mismo sexo] en los EEUU como la ley del país, así que no hay manera de revertir eso dentro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Hay otros países que todavía no han alcanzado los avances del movimiento. Australia no lo tiene en los libros y Rusia, obviamente, tiene mucho por trabajar. Y eso está sobre ellos. Todo el mundo tiene que llegar en su propio tiempo. Es un movimiento imparable. Es un movimiento de los derechos humanos y la igualdad que no se va a detener o invertir. Es sólo una cuestión de cuánto tiempo se tarda en llegar a todos los rincones del mundo.

Fuiste un partidario ruidoso de Barack Obama en el período previo a las elecciones presidenciales. ¿Vas a ser un partidario ruidoso de Hillary Clinton?

Sí, totalmente, seguro. Ella es la candidata demócrata a la presidencia y, obviamente, ella está mucho más cualificada que cualquier otra persona para asumir la oficina.