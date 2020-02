Intocable vuelve más relajado y con canciones de contenido social

Desde hace casi diez años, pareciera que se ha convertido en una tradición navideña que el grupo Intocable ofrezca varios conciertos en la Arena Monterrey, ya que puntualmente se han agendado estas presentaciones al iniciar cada mes de diciembre. Sin embargo, para los integrantes de la banda originaria de Zapata, Texas, esto es sólo casualidad.

“Todavía no lo quiero tomar de esa manera, siempre he dicho que es una bendición venir otra vez a este lugar. No lo tomamos como un hecho, que nos vamos a programar para el próximo diciembre, simplemente nos tocó otra vez en diciembre y estamos agradecidos. Y otra vez serán tres fechas”, declaró Ricky Muñoz en conferencia de prensa en la Sultana del Norte.

Y es que debido a la respuesta favorable en la venta de boletos, además de los días 2 y 3 de diciembre, Intocable abrirá la tercera fecha el 1 de diciembre, cuya venta de boletos está por iniciar.

Durante estos tres conciertos, la agrupación presentará en vivo los temas de su más reciente producción discográfica, titulada Highway, la cual rompe con más de tres años de ausencia en la música, sin lanzar un álbum inédito.

“Este es un disco diferente a lo que Intocable ha hecho. Se puede decir que es conceptual y más experimental, sin perder lo más importante, que siempre tenga la esencia del grupo. Aunque eso es difícil que se pierda, porque al juntarnos se crea el sonido y la firma de Intocable”, explicó el vocalista.

Además de definirlo como un disco conceptual, experimental y honesto, la agrupación tejana también sorprende en Highway al incluir temas con contenido social.

“Hay una canción que se llama En la oscuridad, en la que quisimos hacer un homenaje a aquéllos papás de hace muchos años, antes de nosotros, que no dejaban que sus hijos escucharan los discos de grupos como Los Beatles o Led Zeppelin, porque tenían mensajes subliminales. El final de esa canción es muy teatral, habla de una persona que está perdida, que se siente en un abismo, así nos imaginamos que se sentía esa persona que escuchaba esos discos”, explicó Ricky.

“Hay otra canción que se llama Día 730. Habla de una niña de 17 años que vive con su mamá y tiene el sueño de ser modelo. Un día recibe una llamada de una agencia que va a tomarle fotos. La mamá se pone feliz porque su hija va a realizar su sueño, y la hija piensa que podría ayudar a su mamá a salir adelante. La historia sucede en Ciudad Juárez, lamentablemente la niña nunca regresa a su casa y el día 730 son los dos años que la madre ha pasado buscándola. La niña se llama Linda y representa a todas esas mujeres que han pasado por lo mismo, que se convierten en una estadística más que no tiene solución”, continuó Muñoz.

Para concluir, el líder de la agrupación adelantó que ya aceptaron la invitación para trabajar con otros cantantes en colaboración. Aunque uno de ellos es sorpresa, se presume que es con Juan Gabriel para su tercer disco de duetos.

El que sí es un hecho y del que sí aceptaron hablar es de un dueto que grabaron con Beto Zapata, lo que echa por tierra los rumores acerca de una rivalidad entre Intocable y Pesado.

“Nunca existió una rivalidad. Trabajamos con Pesado cuando estábamos juntos en la misma empresa, siempre que nos vemos, nos saludamos. No puedo decir que somos los mejores amigos, pero hay un respeto. La rivalidad yo creo que la inventaron ustedes”, concluyó el cantante entre risas haciendo referencia a los medios de comunicación.

El dato

3 conciertos son los que ofrecerá Intocable en la Arena Monterrey, los días 1, 2 y 3 de diciembre. Los boletos están disponibles en las taquillas y por Internet a través del sistema Súper Boletos, con precios que oscilan entre 384 y mil 853 pesos.