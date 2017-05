Sin Bandera prepara disco acústico: Noel Schajris

Tras ocho años de ausencia y proyectos individuales, Noel Schajris y Leonel García están de regreso a la escena musical con Sin Bandera, el grupo pop que los vió nacer en el año 2000.

La Arena Monterrey, el lugar donde todo terminó en 2008, fue el marco perfecto para el reencuentro de estos músicos, quienes regresaron a los escenarios el pasado 20 de febreo de 2016, fecha desde la que entonces han recorrido gran parte de la República Méxicana, así como diferentes partes del mundo.

En entrevista con Publimetro, Noel Schajris nos contó de esta “Última vez” junto a Leonel García, y de su presentación en el Auditorio Nacional el próximo 13 de noviembre.

“Estamos muy muy contentos. Llevamos como cuarenta y pico de shows desde febrero hasta ahorita… Fechas que incluyen México y otras partes del mundo, pero aún falta muchísimo. Estamos realmente comenzando esta gira con mucha energía… La gente, los fans… Nos han regalado sould out, casa llena en cada presentación… Para nosotros es una gratitud enorme confirmar lo que nos pedía la gente hace tantos años”, expresó Noel en entrevista.

El reencuentro de ambos músicos llegó como una propuesta por parte de su mánager y tras coincidir en que era un buen momento para continuar con la historia y juntar su talento, Sin Bandera regresó.

“Cuando llegó la propuesta, nosotros estuvimos de acuerdo. Levábamos siete años pensando en trabajar nuestras carreras solos, en presentarle a la gente nuestro trabajo como solistas. Pero ahora creo que podemos presentarle a la gente la mejor versión de Sin Bandera”, añadió.

El próximo 13 de noviembre Sin Bandera regresará al Auditorio Nacional una vez más, esto luego de reencontrarse con sus fans en el mes de junio confirmando así el “amor real” de sus seguidores.

“Para nosotros es una bendición poder cantar nuevamente en este lugar, para nosotros es muy especial… El Auditorio es el lugar con más afluencia anual en el mundo, eso es algo que yo no sabía y que hace unos días un amigo mío me contó, por lo que me hace sentir contento de pisar ese escenario una vez más”, contó.

Y, aunque a Sin Bandera aún le falta mucho camino que recorrer, el romanticismo del grupo tiene fecha de caducidad, pues ambos intérpretes y compositores planean seguir con su carrera como solistas.

“Esta es una fiesta que no puede seguir para siempre. Empezamos en febrero de 2016 y más o menos, la idea es concluirla en el mes de febrero de 2018, aunque puede ser antes, a finales de 2017. La verdad es que todo esto tiene que ir fluyendo, lo que sí, es que aún faltan muchas ciudades y países que recorrer, así como muchas ganas de seguir disfrutando con la gente esta ‘Última vez’ de Sin Bandera”, reveló.

Pese a que existe una fecha de caducidad para Sin Bandera, Noel Schajris nos reveló que, tanto él como Leonel, están trabajando en un proyecto nuevo, mismo que incluirá canciones inéditas.

“Estamos componiendo canciones nuevas para un proyecto que saldría en el 2017, un acústico en vivo con invitados… Lo que nos va a permitir hacer una segunda parte de la gira, pero de una manera más íntima, más acústica”, confesó a Publimetro.

Pero ¿cuáles son los planes de Noel Schajris cuando termine la fiesta con Sin Bandera?

“Seguramente me recuperaré, descansaré y disfrutaré de mi familia. Sin embargo, ya estoy empezando a producir y componer para algunos colegas. De hecho, estoy preparando un libro de poesía, de reflexiones y aún estoy viendo si saco este libro en algún momento. Incluso, tengo muchas ganas de volver a actuar, me gusta mucho el cine y no descarto en algún momento estudiar para retomar la actuación. Tengo la idea de hacer un disco sinfónico…”, finalizó.

Sin Bandera continúa cosechando éxitos con su último sencillo “Para siempre… Tal vez”, tema de su más reciente álbum “Una última vez”.

Países como Puerto Rico, Miami, Estados Unidos; y estados como Yucatán, Monterrey, Puebla, Querétaro y la Ciudad de México son algunos de los lugares que Sin Bandera visitará en los próximos meses.

