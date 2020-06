Lost Frequencies, el DJ que está escalando hacia el éxito

El joven DJ que escala el éxito

It’s a beautiful, beautiful life ??? The new Gareth Emery remix is OUT TODAY ? @LFrequencies? https://t.co/Es3yuKbVGf – S pic.twitter.com/P7p8brGXZe— Gareth Emery (@garethemery) September 23, 2016

Lost Frequencies se prepara para visitar México el próximo primero de octubre en Monterrey y el 19 de noviembre en el Corona Capital de la Ciudad de México.

Entusiasmo y emoción son las palabras con las que Felix De Laet describe su próxima visita a México. El DJ, mejor conocido como Lost Frequencies, nos compartió que el visitar tierra Azteca será una experiencia muy especial para él. Como lo demostró con su sencillo lanzado en julio de 2015 “You Are With Me”, es admirador de este país.

El próximo primero de octubre el DJ belga llegará a México para presentarse en el “Live Out Monterrey 2016”. Donde espera brindar un show inolvidable a todos los asistentes.

“Estoy muy emocionado, es la primera vez que asistiré a este evento. Espero todo salga bien y mi presentación le guste a la gente”, compartió.



Pero esto no es todo. Como muchos sabrán, Lost Frequencies regresará el 19 de noviembre al Corona Capital en la CDMX. Para este evento, el DJ está preparándose para sorprender a los asistentes. Incluso, mencionó que está trabajando arduamente en su presentación.

Cabe señalar que a pesar de su corta edad –22 años– Felix ha logrado posicionarse en tan sólo dos años en los primeros lugares de listas musicales en Australia, Alemania, Irlanda y Suiza.

Incluso, compartió que países como Finlandia, Países Bajos, Noruega y España lo han recibido con los brazos abiertos. Por si fuera poco, el mismo sencillo “You Are With Me” ya fue certificado en Platino en Suecia, y Suiza.

Pero, ¿en quién se inspiró este talentoso DJ? Al respecto, Lost Frequencies nos reveló que su más grande inspiración es “Fume”. Ul productor musical australiano. “Flume, es un artista completo, me encanta su trabajo, sin duda quien no conozca lo que hace Flume, está totalmente fuera”.

Respecto al remix del DJ de “Cold Water” de Major Lazer Ft Justin Bieber y MØ, el también productor compartió que es el remix más escuchado en Youtube. El video fue publicado el 8 de septiembre. Hasta ahora ya cuenta con más de 970 mil reproducciones, por lo que Felix está totalmente agradecido con el apoyo de sus fans.

Cabe señalar que Lost Frequencies ha estado ocupado en los últimos meses. Y reveló que a mediados de este mes pudo tomarse un descanso después de año y medio de trabajo continuo.

Del nuevo material de Lost Frequencies…

El mismo productor nos dijo que dentro de tres semanas lanzará su nuevo sencillo “What is love?”. El cual espera que sea tan bien recibido como “You Are With Me.