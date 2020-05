“La nominación es como una caricia de la industria”: Illya Kuryaki

Publicidad







Dante Spinetta responde la llamada, con un tono de voz alegre compartió con Publimetro el entusiasmo por este regreso de Illya Kuryaki and The Valderramas a los escenarios. La agrupación argentina promocionan su disco número diez titulado La humanidad o nosotros.

“Este sábado estuvimos por primera vez en Mérida. Ahora estamos de vuelta en la gira por Argentina y el 19 de octubre volveremos al Palacio de los Deportes junto a los Cadillacs (Ciudad de México) y el 22 en el Coordenada Fest. Estamos pasándola muy bien, la verdad la banda está sonando y la gente la recibe muy bien; ahora estamos muy agradecidos con nuestra situación, en un mundo difícil para la mísica latina y para los artistas que vienen con proyectos diferentes. Nosotros somos parte de un movimiento que defiende su propio sonido, es una escena que hoy está nominada por otros ritmos, pero nosotros luchamos por conservar un espacio”, señaló Dante.

El disco se grabó de manera analógica en cinta abierta con su banda en los estudios La Diosa Salvaje y Avesexual. En el álbum hay dos colaboraciones especiales, el de la ganadora del Grammy, Natalia Lafourcade, en el tema Ey Dios, así como el cantante de R&B, Miguel, en la canción Estrella fugaz.

“¡Es el disco número diez! El título (La humanidad o nosotros) hace referencia a qué lado de la humanidad elegimos, que traen grupos compactos dentro de la creación, en el que también existe tanta destrucción. La idea es abrir la conversación el disco, en el que se toca esa temática como de preapocalipsis, de volver a conectarse con las necesidades espirituales y caminar para a otra dirección, ya que todo el mundo está bajo un manto de odio y tristeza. De alguna manera el disco y el título quiere abrir esa conversación interna con la gente para replantear ciertas cosas. Todos podemos aspirar a que baje un poco el odio en el mundo”.

Actualmente, Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur promocionan el nuevo material sonoro, producido por ellos mismos que, fiel a su estilo, fusiona el rock, el funk, el soul y el rap, y muestra evolución en el sonido, que claramente se refleja en las 13 canciones que lo integran.

“Hemos alcanzado cierta madurez lírica, donde más allá de la psicodelia de siempre están canciones con otros ritmos y mezclas. Todas tiene un toque relacionado al corazón, de la necesidad de reponerse a un gran dolor, la música tiene ese poder sanador. A veces cuando escuchás una canción, que te dice algo importante, te hace muy bien por la energía especial. Es lo que tratamos de generar y en cada concierto en vivo sacamos la energía negativa de encima, es como una especie de ritual”.

Lo que viene

“Estamos concentrados en Illya Kuryaki and The Valderramas y en la gira por Latinoamérica; además planeando para el año que viene conciertos por Estados Unidos y Europa, tenemos muchas ganas de ir a Asia, un lugar que no hemos visitado”.

Grammy Latino

La banda tiene 2 nominaciones en los Grammy Latino 2016: Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Video (Gallo Negro).

“Todo puede pasar”, respondió Dante, al preguntarle si se sentían seguros de ganar. “A nosotros nos ponen contentos las nominaciones a los Grammy, la verdad es como una caricia de la industria; además es muy divertido por todas las fiestas. Nos pone súper feliz el reconocimiento de la academia. Ya hemos tenido esa experiencia, alguna vez estuvimos nominados cinco veces y ganamos uno; también estuvimos nominados a Grammy americano; al final, es muy importante por la repercusión y ayuda a abrir el camino…ojalá ganemos alguno”.

De gira

Ciudad de México. 19 de octubre, Palacio de los Deportes junto a Los Fabulosos Cadillacs.

Guadalajara. 22 de octubre, Parque Trasloma en el Coordenada Fest.