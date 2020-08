Después de tres años de separación Wisin y Yandel juntos de nuevo

Publicidad





Que Bien se siente cantarle a NUESTRA GENTE💪🏻‼️ #LOSLIDERES #DIOSESBUENO @wisinyyandel @yandel A photo posted by WISIN (@wisin) on Oct 7, 2016 at 9:37pm PDT

Yandel inició su gira “Dangerous Tour” y el gran invitado de la noche fue Wisin. Ambos interpretaron lo mejor de sus clásicos, como “Mírala bien”, “Rakata” y “Ahora es”.

Después de la tragedia que Wisin y su familia vivieron tras la muerte de su bebé, el cantante volvió a los escenarios y lo hizo a lado de Yandel. Tras varios meses separados, porque cada uno quería vivir su carrera como solista, los cantantes se reunieron en el coliseo de Puerto Rico.

Fue ahí donde Yandel inició su gira “Dangerous Tour y el gran invitado de la noche fue Wisin. Ambos interpretaron lo mejor de sus clásicos, como “Mírala bien, “Rakata y “Ahora es, entre otros temas.

Antes de finalizar el concierto, Wisin agradeció a sus fans que le enviaron mensajes de aliento en las redes sociales tras el fallecimiento de su hija Victoria. “Antes de irme, porque vine por Yandel y por gente hermosa como tú… Es día a día, wow, trabaja fuerte conmigo, me ayudan esos comentarios. Gracias por la oportunidad que siempre me dan, me siento orgulloso de ser boricua”, dijo Wisin.

La separación

En 2013, el dueto formado por Juan Luis Morera (Wisin) y Llandel Veguilla Malavé (Yandel), anunciaron que tomarían rumbos distintos. Después de más de quince años juntos. Desde entonces cada uno lanzó su propia imagen. Yandel se convirtió en “El Capitán” y Wisin en “El sobreviviente”.

Por separado, ambos también han conquistado el éxito. Wisin popularizó “Adrenalina” junto a Jennifer López y Ricky Martin, además de “Nota de amor” con Carlos Vives y Daddy Yankee. Por su parte, Yandel ha colaborado con Pitbull y “El Chacal” para la canción “Ay mi Dios”. También con Víctor Manuelle, Lil Jon y Maluma entre otros.

Las razones

Aunque nunca especificaron cuál fue el problema que causó la separación del famosos dueto, se dejo entrever que fueron conflictos con los equipos de trabajo. “Nosotros tenemos una relación muy bonita no hay problemas. El problema fue en el equipo, me atrevería a decir que no estaba a gusto de cómo se manejaban las cosas. Ahora estoy con mi nuevo equipo súper feliz y contento”, expresó Yandel en octubre del 2013.

Por su parte, ese mismo año Wisin comentó: “Yo creo que millones de fanáticos no se merecen que un dúo como el de Wisin & Yandel se disuelva irresponsablemente”.