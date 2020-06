Ludwika Paleta se muestra en atrevida lencería en Instagram

Publicidad





Buenos días ☀️. Así me despierto en las mañanas 😂 #situuuuuuuuuuuuuú. #ComenzandoLaSemana pic by @titotrueba A photo posted by Ludwika Paleta (@ludwika_paleta) on Oct 10, 2016 at 7:16am PDT

DE ESTRENO 🎬 #LaQueridaDelCentauro Arrancan….. makeup&hair @jonalule Styling @karlaguindi @nathalymichan A photo posted by Ludwika Paleta (@ludwika_paleta) on Jan 12, 2016 at 7:09pm PST

A la actriz la conocimos desde niña, cuando le dio vida a “María Joaquina” en la telenovela infantil “Carrusel”. Hoy es una mujer que presume su belleza y sensualidad.

La actriz polaco-mexicana Ludwika Paleta comenzó la semana con una atrevida foto en redes sociales.

La rubia dio los buenos días a sus seguidores en Instagram con una sensual imagen, la cual ya cuenta con más de 21 mil likes. En la fotografía vemos a la protagonista de “La Querida del Centauro recostada en un sofá, mientras luce una blusa que casi deja al descubierto parte de su pecho. Además de lució una prenda de lencería color rosa con encaje, que resaltaba sus curvas.

Esta imagen le valió decenas de piropos por parte de sus fans. Y junto a ella escribió la siguiente frase: “Buenos días. Así me despierto en las mañanas.

Ludwika hizo grandes revelaciones

Luego de que Gabriela Rivero (“Maestra Ximena) afirmara que algunos de los niños del elenco de “Carrusel” fumaban detrás de cámaras. Ludwika Paleta, quien fuera protagonista de la telenovela infantil, dio su versión de los hechos. Al ser cuestionada por los medios sobre las declaraciones de Rivero, expresó: “¿Teníamos 9 años no?, imagínate todas las cosas que no hicimos. No me acuerdo particularmente de lo del cigarro, seguramente probamos alguna cigarro alguna vez”.

Además recordó otras travesuras que realizó junto a sus compañeros de la telenovela “El Abuelo y yo”. Sin dar nombres de alguno de los actores, detalló cómo se pusieron a tomar en un cuarto de hotel.

“También de pronto nos quedábamos solos. En Carrusel no porque estábamos muy chiquitos, pero en ‘El Abuelo y yo’ sí. Me acuerdo que alguna vez que nos quedamos solos, ya teníamos 13 o 14 años, en un cuarto de hotel y pues se nos ocurrió abrir el servibar y tomarnos las botellitas de colores vino. Pasaba esto, pero nada nuevo, o sea todos hemos vivido esas cosas”, relató con una gran sonrisa.

Recordemos que esta telenovela la protagonizó junto a los mexicanos Gael García y Diego Luna.