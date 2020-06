Marilyn Manson sufre fuerte caída en pleno concierto

Publicidad











Luego de cuatro años, el cantante estadounidense Marilyn Manson regresó a México para participar en la segunda edición del Knotfest, realizado este fin de semana en el Centro Dinámico en la Ciudad de Toluca, Estado de México.

Sin embargo, las cosas no salieron bien para el músico, pues al salir al escenario, maquillado como siempre, y tras emocionar a sus fans con “Angel with the scabbed wings”, el estadounidense resbaló y cayó al suelo al intentar saludar a sus seguidores mientras interpretaba “Disposable Teens”.

Aunque en un principio pareció molestarse con su staff, Marilyn Manson siguió cantando.

Tras el incidente, Marilyn Manso subió a las vallas metálicas y gritó: “México”, posteriormente mandó un beso a sus fans. Temas como “No reflection”, “Mobscene”, “Deep six”, fueron los siguientes en sonar.

“Perdón, tengo una pequeña lastimada”, aseguró Marilyn Manson luego de ausentarse del escenario unos minutos.

Slipknot, Deftones, Iced Earth, Animals as Leaders, entre otros, se presentarán este domingo 16 en el Foro Pegaso de Toluca, Estado de México.

