Hugh Laurie regresa a la televisión con nueva serie Chance en Hulu

Hugh Laurie recuerda a “House” y el médico con defectos al que interpretó como una combinación ingeniosa de tragedia y comedia.

Laurie regresa a la TV como doctor, esa vez un psiquiatra forense desencantado, en “Chance”, una serie de 10 episodios de Hulu basada en la aclamada novela de Kem Nunn.

Con Dr. Eldon Chance “arrastrado a un mundo de obsesión sexual, identidades fracturadas y violencia”, como describe el servicio de streaming, las risas son poco probables.

Laurie es fascinante cualquiera que sea el proyecto, como lo demostró su reciente aventura de villano espeluznante en “The Night Manager”, si es que hacen falta pruebas. También se anima a afrontar una entrevista al terminar un día de producción en “Chance” a las 3 a.m. en San Francisco y abordar un avión para un día de promoción.

Nunn es uno de los productores ejecutivos de la serie de drama, que debuta el miércoles, en la Gretchen Mol da vida a una paciente que parece tener un desorden de personalidad múltiple.

Laurie, excusándose como “ligeramente adormilado”, conversó con The Associated Press sobre la serie y los prospectos de reunirse con su amigo y compañero de comedia Stephen Fry, con quien brilló en la serie “Jeeves and Wooster” basada en P.G. Wodehouse y otros proyectos. El actor, hijo de un medallista olímpico en remo (y él mismo remador en la universidad de Cambridge), también dijo por qué los Juegos Olímpicos son más importantes que nunca.

¿Qué te atrajo de “Chance”?

–Me cautivó mucho la novela. La leí hace unos dos años y el guión me llegó como un año después. Fue una de esas raras ocasiones — no puedo pensar en otra, de hecho — en la que un guión adaptado igualó y quizás hasta superó la novela original. A Kem no le importa que diga eso porque él estuvo involucrado en la adaptación. … Y el guión me habló. Es un tema que me fascina. La psiquiatría y la neurosis es un área absolutamente apasionante de investigación. … También hay algo íntimo y vulnerable sobre estos personajes. No es (un diálogo) en el que la gente hace chistes. Tanto de lo que vemos hoy en televisión son escritores mostrando su talento. … En realidad muchas veces la gente no habla así.

Has estado en varios proyectos últimamente, incluyendo “Veep”. ¿Estás determinado a trabajar?

–No lo creo. Me veo como una persona muy perezosa. Pero también he visto a otras personas que creo que son determinadas describirse como perezosas. Pienso, “eso no tiene sentido. No entiendo entonces qué significa la palabra perezoso”. Si Kenneth Branagh piensa que es perezoso, ¿qué significado tiene esa palabra?

¿Alguna buena razón por la cual Stephen Fry y tú no se han reunido como dúo de comedia en unas dos décadas?

–No hubo una decisión tomada o un juramento. … Yo estoy dispuesto. Yo le decía que deberíamos hacer algo en escena. … Había dúos cómicos maravillosos, Flanders y Swann (el actor y cantante Michael Flanders y el pianista Donald Swann). Me encanta la idea de hacer juntos algún tipo de revista teatral. Él (Fry) sigue diciendo, “Sí, definitivamente tenemos que hacer eso. Brillante, brillante”. Y así se han pasado 20 años. Pero todavía pretendemos hacerlo.

Dada la historia de tu padre, ¿eres un espectador leal de los Juegos Olímpicos?

–En este momento soy un ávido hincha de las Olimpiadas por este motivo: noto, un poco ansioso, que las grandes estructuras globales en las que solíamos creer parecen estarse fragmentando a una velocidad increíble. La Unión Europea, un gran proyecto destinado a acabar con las guerras mundiales en el continente europeo, se está deshaciendo por una variedad de razones. Ustedes (Estados Unidos) tienen un candidato presidencial (Donald Trump) que parece ser muy escéptico sobre la OTAN. Puedo imaginar que uno de sus primeros pasos sería decir, “¿Por qué diablos estamos pagando por las Naciones Unidas?”. Algo como los Juegos Olímpicos, y pueden llamarme un sentimental de rango, pero creo que estas cosas son importantes. Uno ve a un saltador con garrocha de Zimbabue contra un saltador con garrocha japonés, y ve cómo se abrazan al final. Creo que eso es algo increíble que no debe subestimarse.