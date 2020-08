Pitbull envuelto en la polémica por comentarios inapropiados a una mujer

Publicidad





El cantante de ascendencia cubana fue invitado a “Dancing with the Stars”. En el momento de hacer una crítica sus comentarios no fueron los mejores y lo criticaron.

El cantante fue invitado a la competencia del canal ABC, donde se celebraba la Noche Latina. Sin embargo no midió sus comentarios y fue criticado en Twitter. Y es que, el estadounidense con ascendencia cubana, no fue prudente e invitó a una de las participantes a quitarse el vestido.

Un comentario que no le cayó bien a nadie. Además debemos recordar que actualmente en Estados Unidos se vive una polémica, debido a los comentarios misóginos del candidato presidencia Donald Trump. Por lo que cualquier situación de está índole, llama aún más la atención.

Al inicio del reality, el rapero de Miami se comportó bien e interpretó el tema “Greenlight, junto a FloRida y Lunch Money Lewis.

Sin embargo, cuando llegó el momento de juzgar, parece que Pitbull disfrutó demasiado de los movimientos de Jana Kramer, una de los participantes.

Kramer logró una calificación perfecta en su interpretación pasada por agua de un tango argentino. Junto a su pareja Gleb Savchenko, con quien bailó el tema “Hands to Myself de Selena Gómez.

“Está haciendo mucho calor aquí”, dijo el rapero quitándose el saco. Después expresó: “Si quieres, te puedes quitar todo el vestido”.

Por su parte, Tom Bergeron, anfitrión del programa, dijo a Pitbull: “Si necesitas una ducha fría, te puedes dar una”.

De inmediato varias mujeres en redes sociales criticaron sus comentarios.

Los hijos de Pitbull

El cantante ha mantenido su privada al margen de su fama. Sin embrago se sabe que tiene seis hijos con mujeres diferentes. Dos de ellos con la actriz y modelo Barbara Alba. Pitbull ha logrado mantenerlos fuera de la atención mediática, para protegerlos, porque como él dice son su “único amor verdadero”.

“Ser papi es el único amor verdadero que tengo. Para mí, lo más importante es enseñarles con mi ejemplo”, aseguró el rapero a People.

Además de su familia, si de algo se siente orgulloso Pitbull es de haber conseguido triunfar en el mundo de la música a pesar de todas las dificultades a las que tuvo que enfrentarse durante su juventud en las calles de Miami.

“Soy el mejor ejemplo de que el sueño americano no es una mentira. Si lo quieres, ve y lucha por ello”, añadió.