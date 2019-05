Publicidad



El sueldo que gana como actor no le alcanza. El mexicano Pablo Azar reveló que tiene que manejar un taxi para poder pagar sus cuentas.

El mexicano Pablo Azar reveló la dura realidad que enfrenta en Estados Unidos. Para el intérprete de 34 años no es suficiente su trabajo como actor. Por lo que ha tenido que buscar otra actividad; para poder pagar sus cuentas.

Durante una entrevista con The New York Times, el actor que interpretó al padre de Juan Gabriel de joven, en la serie “Hata que te conocí, reveló que es chofer de Uber. “Al principio me avergonzaba de esto. Nuestros fans de América Latina que ven las novelas piensan que somos millonarios y que manejamos Ferraris y vivimos en Beverly Hills“, declaró.

Explicó que en 2015 llegó a unos premios en limosina. Incluso caminó en la alfombra roja. Pero al terminar era el show, Pablo Azar comenzó su jornada laboral en Uber.

Según explica The New York Times que tanto Azar como otros actores de telenovelas que graban en Miami luchan a fin de mes por pagar sus cuentas. Según el portal, esto se debe a que gran parte de los trabajos como actor en en ese lugar son de Telemundo. Empresa del que no reciben seguro médico ni regalías por las repeticiones de los proyectos en los que participaron.

Pero debido al crecimiento de la cadena que pertenece a NBCUniversal, varios de sus talentos quieren que Telemundo se una al sindicato de actores de Estados Unidos, SAG-Aftra. De acuerdo a The New York Times, la empresa dijo que se comprometerán a ofrecer mejores condiciones laborales y hacer sus salarios competitivos.

“Ellos no quieren que la gente vea nuestra vida real. Se rompe el sueño, finalizó Azar. El actor actualmente está trabajando en una nueva telenovela llamada “La Fan”, donde comparte créditos con Angélica Vale.

Así fue trabajar en “Hasta que te conocí

Azar dijo que interpretar al padre del cantante fue un reto. “El primer capítulo de la serie se enfoca en cómo se conocen sus padres, su historia de amor y las circunstancias de vida que llevan al nacimiento de Alberto Aguilera.

Según el actor, la historia de los progenitores del cantante no fue de color de rosa. “Tanto el padre como la madre de Juan Gabriel tuvieron una vida de pobreza extrema en un pueblito de Michoacán. Ellos vivieron una historia de mucha discriminación. La familia de ella no quería que Victoria se casara con Gabriel.

“Tuvieron que tener un romance a escondidas con mucha pobreza. Eso llevó a que tuvieran una vida de muchas carencias, tragedias, de muerte de hijos. Tuvieron diez hijos y todo esto llevó al papá de Juan Gabriel a la locura literal. El padre de Juan Gabriel termina en un hospital psiquiátrico, resaltó.

