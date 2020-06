Publicidad





Con el objetivo de mejorar la educación en los niños de México, Maite Perroni es la embajadora de la nueva campaña “Todos Contra el Trabajo Iinfantil” promovida por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) que busca sensibilizar a los padres de familia para que sus hijos tengan acceso integral y completo a la educación para sus oportunidades a futuro y evitar la pobreza.

“Estamos hablando de los niños no sólo de México si no del mundo, más de 2.5 millones mexicanos están expuestos a labores de trabajo y a situaciones que no deberían estar viviendo porque los alejan de la educación”, expresó durante su presentación en el Museo del Papalote ante autoridades involucradas y socios de esta campaña que se difundirá mediante un video en redes sociales.

Con el slogan “1 niño menos trabajando = 1 más estudiando”, la cantante se mostró feliz luego de que un grupo de niños del Centro Clotet le agradecieron su tiempo por unirse a esta noble causa mostrándole el cariño y admiración que le tienen por su trayectoria con un ramo de rosas.

“La juventud hoy es lo más importante, son las personas que van a prepararse para que mañana sean los representantes de nuestros países, de la sociedad, hay que provocar la educación y tengan las herramientas para desarrollar su vida profesional”, dijo a JDS al término del evento.

La ex RBD recordó su infancia rodeada de estos pequeños, aunque aseguró que los años han pasado y solo vive el recuerdo cuando era infante.

“Bueno eso de ser niña otra vez está difícil, no hay que perder el espíritu, ya los años han pasado y ahora es el disfrutar la esencia y pureza de los niños, son lo más maravilloso que hay”, dijo sonriente la actriz quien no descarta en ser mamá en un futuro y llevar a sus hijos a los museos.

Maite salió apresurada del evento matutino rumbo a Los Angeles, California donde será parte del evento por los “75 años de la Televisión Americana” siendo una de las latinas influyentes gracias a su trabajo y todo lo que comparten con su público de la Unión Americana.

Y con vísperas a las elecciones que están por celebrase en Estados Unidos, mostró su apoyo a la candidata demócrata Hillary Clinton, a quien le gustaría ver como presidenta de dicha Nación y para ello hizo un llamado a los latinos a votar.

“Hay que generar conciencia de registrarse para que puedan votar para que sean tomados en cuenta, yo creo que todos los latinos deben asumir ese momento de forma responsable y obviamente me gustaría ver a una mujer, ¡arriba las mujeres!”, concluyó la intérprete de “Adicta”.

