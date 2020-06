Publicidad















Manolo Caro, guionista y director de la cinta La vida inmoral de la pareja ideal, confesó que este es el filme que soñó hacer y que durante mucho tiempo lo trajo dando vueltas en su cabeza. Al describir el filme, señaló que durante un tiempo la idea le estuvo dando vueltas en la cabeza y al final el resultado fue mucho mejor de lo que se imaginaba.

“Creo que todo tiene que ver con el tema, de lo que quiero hablar y ahí va fluyendo, como van cayendo los personajes van encontrando la forma de comunicarse. Hay muchas revisiones, se quedan muchas escenas afuera para volver a reestructurar la historia. La película nace de las ganas de apelar a la nostalgia, a ese primer amor cuando creías que te ibas a comer el mundo, eso me ha parecido muy romántico, porque es muy puro; al final la vida conforme vas creciendo, te va dando sus madrazos y vas entrando a las relaciones con mucho más cuidado y nunca vuelve a ser como esa vez”, señaló Manolo Caro.

El estilo del cineasta tapatío se ve plasmado en cada una de las escenas, en las que se pueden observar un sinnúmero de subtemas, como lo es la religión, las drogas, la familia, la vida en provincia, la comida y sobre todo mucha música, entre otras cosas. En la cinta aparecen Cecilia Suárez, Mariana Treviño, Juan Pablo Medina y Manuel García-Rulfo, quien compartió su historia con su paisano Manolo Caro.

“ Somos buenos amigos desde hace muchos años…bueno eso creo yo”, puntualizó Manuel García-Rulfo para voltear con Manolo, quien añadió: ‘Amigos…conocidos, no es cierto somos buenos amigos (risas)’. Nos conocemos de hace 12 años, somos los dos de Guadalajara y tenemos muchos amigos de común. Siempre he admirado su trabajo como director, me encanta lo que hace, son un mundito sus películas. Creo que hace cine padre, comercial pero con personalidad. Sus personajes son complejos llenos de colores, y ahora se dignó -este muchachito- a invitarme a trabajar en su película”, señaló Manuel García-Rulfo, quien agregó: “Escribe muy bien, lloré de la risa al leer el guión”.

Durante su carrera como director de cine, Manolo ha defendido su estilo, que no permite ningún tipo de censura.

“ A veces me toca pelear con los distribuidores o productores, para llegar a un acuerdo de hasta donde puedo ir en ciertos temas. Creo que he tenido la oportunidad de sentirme bien respaldado y con mucha libertad, sí me hacen observaciones; por ejemplo, me acuerdo perfecto que antes de empezar a filmar esta película, una persona muy importante de la industria me invito a cenar, y me dijo: ‘Ten mucho cuidado con las escenas sexuales, porque la historia es bonita y te puede delimitar mucho el público, si es muy fuerte te puedes hundir tu solo y puedes echar por la borda todo’. Me quedó grabado, y he aprendido a escuchar los consejos y eso me ha encaminado a empezar a abrir el espectro”.

Al pedirles su opinión sobre La vida inmoral de la pareja ideal, el director y actor comentaron:

“ A mí siempre verme en pantalla me cuesta mucho, nunca lo disfruto y si las vuelvo a ver me pasa lo mismo. Tuve la oportunidad de ver la cinta durante la premier de la Ciudad de México, nunca me había pasado disfrutar un filme, me dio mucha nostalgia, y le dije a Manolo que traía un producto padrísimo. Siempre lo ves con un ojo crítico y esta vez me dejé llevar, me involucré en la historia”, expuso Manuel; mientras que Manolo añadió: “La primera vez que la vi, me aterré por lo compleja, como espectador me dejo mucha diversión, me he reído mucho. La he visto mas de 100 veces y sigo cayendo en la historia”.

Proyectos de Manolo Caro

El director de cine y televisión adelantó sus proyectos.

“ El próximo año lo voy a titular Netflix a full, porque tengo un contrato que cumplir. Haré una serie de trece capítulos de media hora, que todavía no empiezo a escribir. Todo 2017 será dedicado a Netflix, ya hay ideas pero ni siquiera las he platicado con los ejecutivos, porque hasta el 31 de octubre empezaré a trabajar en ello. Además hay una obra que me ofrecieron, y pedí que la retrasaran para el final de la serie, a ver si la podemos hacer en 2017 o 2018”.

El dato

500 salas de la República Mexicana tendrá la cinta mexicana. La película tuvo un preestreno el 21 y el debut oficial será el 28 de octubre.

Historia