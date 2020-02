Horacio Pancheri está en riesgo de parálisis

Publicidad















El actor de 33 años, Horacio Pancheri, padece lumbalgia desde hace varios años, sin embargo, parece que la enfermedad se está saliendo de control, al grado de que comienza a afectarle en su trabajo.

“Mi problema no es de ninguna vértebra, yo nací con la espalda baja muy curveada y es muy doloroso en la parte de la cintura”, dijo el intérprete al Diario Basta!

El problema ha comenzado a afectar su desempeño laboral, ya que no puede permanecer mucho tiempo de pie.

“El problema es justamente ese, cuando estoy mucho tiempo de pie, uff… no aguanto el dolor, debo permanecer sentado o acostado para no tener dolores, no cargar peso con la espalda y ese tipo de cuidados”.

A pesar de los fuertes dolores y el sencillo tratamiento al que debe someterse constantemente, el novio de la también actriz Paulina Goto no piensa en realizarse una cirugía.

“Es un problema que tengo desde pequeño, no he pensado en la cirugía”, finalizó.

