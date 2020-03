Bono elegido como Mujer del Año

Publicidad









La lucha de Bono por fomentar el poder femenino tiene ya su recompensa. El cantante irlandés se ha convertido en el primer hombre en ser reconocido en la lista de Mujeres del año de la revista Glamour.

Cada noviembre la edición estadounidense de la revista premia a las mujeres que han destacado por su trabajo en pro de la igualdad de género y que batallan por un mundo en donde no se oprima a las minorías. Es por su trabajo en ese aspecto que este 2016, y tras un año discutiendo si podría un hombre pertenecer a la lista, los ejecutivos de la publicación han decidido ingresar al listado al vocalista de U2. Según comentó Cindi Leive, editora de Glamour, a la agencia AP, Bono ha demostrado que es un hombre que fomenta la igualdad de género, especialmente tras haber lanzado la campaña La pobreza es el sexismo, que tiene como objetivo que las niñas y mujeres tengan acceso a la educación.

Cuando el icono humanitario y rock Bono se enteró de que estaba siendo honrado por Glamour como el primer hombre del año, llamó a su esposa de 34 años, Ali Hewson, para darle la noticia. “Le pregunté si creía que me lo merecía. No estaba segura. Estoy seguro de que no lo merezco, pero estoy agradecido por este premio como una oportunidad para decir que la batalla por la igualdad de género no puede ser ganada a menos que los hombres lo conduzcan junto con las mujeres. Somos responsables en gran parte del problema, por lo que tenemos que estar involucrados en las soluciones “.

Junto al cantante, se premia entre otras a la gimnasta estadounidense Simone Biles, la cantante Gwen Stefani, la intérprete Zendaya y Emily Doe, superviviente de un caso de abuso sexual en la Universidad de Stanford.