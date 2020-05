Charly López contra Fernando del Solar; defiende a Ingrid Coronado

Publicidad









Los exesposos Ingrid Coronado y Fernando del Solar nuevamente se encuentran en el ojo público, esto tras los recientes comentarios de la conductora de “Venga la Alegría” sobre que Del Solar la había culpado de su cáncer.

A su paso por la alfombra roja de la obra “El fantasma en el espejo”, Charly López, exesposo de la conductora, aplaudió que ésta por fin diera su versión.

“Yo no soy el vocero de Ingrid ni de la familia, yo soy vocero de mi familia y de mi hijo nada más, pero sí la defiendo porque es la madre de mi hijo, y yo sé la historia, no nos podemos escudar detrás de una enfermedad para ser víctimas y hacer victimario a la otra persona, vamos a tomar la actitud de hombres y asumir nuestra responsabilidad cuando tenemos errores”, aseguró el exintegrante de Garibaldi a los medios.

“Si yo no quise hacer esto, yo me fui de la casa, esa es tomar una actitud de hombre, no escudarte atrás de tu familia y de tus amigos para que estén atacando a tu expareja y que tú lo permitas, yo no podría permitir que atacaran a mi mujer o a mi hijo, o a mi hijo y a Ingrid, que es la madre de mi hijo”, finalizó.

