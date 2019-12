Claudia Álvarez muere por tener hijos con Billy Rovzar

Publicidad

































Recién llegada de la Ciudad del Pecado donde pasó su última despedida de soltera con amigas, Claudia Álvarez dio detalles de las aventuras que pasó junto a un grupo de amigas quienes le prepararon la noche de su vida antes de casarse con su prometido Billy Rovzar.

“Me llevaron a ver un show de hombres muy divertido (risas), nos fuimos de fiesta, amo disfrazarme, entonces y nos disfrazamos de Hallowen y tuve la fortuna que estaba allá está Javier de la Rosa (maquillista) y Fertz Pedraza (estilista), nos arreglaron”, señaló a JDS.

La actriz, quien presume ser una persona muy querida, no quiso hacer una sola fiesta, ya que para ella no disfrutaría al máximo con cada una de las personas que representan una amistad importante en su vida y por eso se aventó seis despedidas.

“Muchas personas me decían que por qué no hice una sola, gracias a Dios soy una persona muy querido y yo quiero mucho, pero cada una fue distinta, y un viaje con 20 chavas siento que no estás unida y no compartes”, manifestó la guapa conductora.

A dos semanas de casarse, Claudia se puso las pilas desde hace 7 meses que lleva planeando su boda y hace 5 que terminó la telenovela “Simplemente María” para poder darse el lujo de festejar como ella sabe, pero con el apoyo total de su novio Billy.

“Fue el más feliz, él no tuvo ninguna, dijo que no quería porque no tiene que despedirse de nadie porque es su última boda (la tercera)”, aseveró.

Sobre su luna de miel que será por Japón. Nueva Zelanda y Australia, entre otros lugares, aseveró que se juntará con las fiestas decembrinas, por ello será un viaje diferente y familiar. “Vamos a pasar la Navidad y Año Nuevo con la familia de Billy que nos van alcanzar por allá, entonces luna de miel con la familia”.

Admitió admirar a su futuro esposo a quien considera “un niñote, sumamente inteligente, me ama como nadie”, por ello no duda en tener hijos a la brevedad.

“Muero por tener hijos con Billy, pero yo lo que quiero es tener un proyecto más y de ahí embarazarnos, si me gustaría por inseminación va a ser”, dijo jugando.

Para la actriz el amor de hermanos es lo mejor por ello piensa en tener dos bebés. “Hoy en día con dos que sepan lo que es el amor de hermanos, hijo único no, yo tengo hermana (Vicky) y no se compara con ninguno”, finalizó.

También puedes ver:

Cachan a Esmeralda, ex de Facundo, en pleno romance con un amigo

Demi Lovato quiere novela con Sebastián Rulli; él también