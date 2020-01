"De tripas, corazón" celebra 20 años de su estreno

Publicidad











Veinte años han pasado desde que se estrenó el cortometraje mexicano De tripas, corazón, fue en 1996 cuando llamó su atención la historia protagonizada por Elpidia Carrillo y Gael García Bernal.

Filmado en Concepción de Buenos Aires, Jalisco, bajo la dirección de Toño Urrutia se llevó – en su momento- las ovaciones más allá de la frontera de México.

“El corto fue un parteagüas en la historia del cine. Aquí en Tapalpa decidimos celebrar 20 años del corto que cobró una gran relevancia en su momento”, dijo Dolores Tapia, directora del Festival de Cine & Artes de Tapalpa.

El cortometraje fue la carta de presentación de Gael García Bernal, de 14 años, hacia el mundo.

“Verlo después de tantos años, me emocionó. Ver a Gael tan pequeño, me recordó cuando estábamos nerviosos. El primer día de rodaje, Gael, estaba nervioso, se sentía mal del estómago y devolvió el estómago. Me senté con él y le dije : ‘estoy igual que tú’. Que delicia que 20 años después ver que De tripas, corazón corazon abrió muchas fronteras para cintas mexicanas”, compartió Toño Urrutia.

El corto viajó por más de 27 festivales internacionales y en 1996 fue nominado a los premios Óscar.

“Gracias al festival por invitar al corto y 20 años después nos da mucho gusto que ésto siga todavía vivo, que este corto todavía mantenga su encanto”, agregó el director.

A detalle

– 1996 estreno del corto en México.

– Pedro Armendáriz, Blanca Guerra y Diego Luna se consideraron para participar en el corto pero por su agenda les fue imposible.

Gael García Bernal

De tripas, corazón fue la entrada al cine del actor tapatío.

“Gael tenía la escena del beso y me decía: “Chío, yo no quiero darle un beso’. Él tenía 14 años y en esa edad nadie quiere saber besos, le daba mucha pena porque sus amigos le iban a echar carrilla (risas)”, reveló Rocío Canales, directora de arte del cortometaje.

El Festival de Cine & Artes de Tapalpa finalizará este domingo 6 de noviembre con la presencia de Eréndira Ibarra y Liz Gallardo con una charla de Las Aparicio.