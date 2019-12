10 conciertos que no pueden faltar en tu colección

Publicidad













¿Te gustaría revivir el concierto de tu artista favorito? Sabemos que te gusta la música por lo que te dejamos la lista de los conciertos en Bluray y DVD más sonados del año y que seguramente no pueden faltar en tu colección.





1. Celebrando 25 años de Juan Gabriel – Juan Gabriel (DVD)

La mejor forma de recordar al “Divo de Juárez” es con este disco que fue grabado el 2 de agosto de 1997 en el Palacio de Bellas Artes y lanzado en DVD en 2004.

2. Confidencias Reales – Alejandro Fernández (DVD)

El cantante mexicano grabó en verano de 2014 el concierto que ofreció en el Teatro Real de Madrid durante la realización de la gira “Confidencias”.



3. MTV Unplugged – Miguel Bosé (CD + DVD)



Este álbum es el vigésimo quinto material de estudio del cantante español. Fue grabado el 12 de mayo de 2016 en los Estudios Churubusco de la Ciudad de México

4. Where we are live from San Siro Stadium – One Direction (DVD)

Este DVD fue parte del documental que la banda británica grabó en 2014 durante su gira de conciertos en Italia.

5. El camino más largo – Enrique Bunbury (DVD)

Este DVD forma parte de su gira por Estados Unidos, país que visitó en 2011 con el objetivo de conquistar nueva audiencia y un nuevo mercado.

6. Innocence + Experience: Live in Paris – U2 (Blu-ray)

Este DVD y Blue-ray muestra la última gira de U2. El material audiovisual incluye el concierto en Paris y algunos extras con Johnny Cash, Lykke Li y Patti Smith.

7. 20 Años: En Vivo – Jeans (2 CD’s + DVD)

El grupo Jeans celebró sus 20 años de trayectoria con un concierto grabado en el Auditorio Nacional, esto tras su exitoso reencuentro.

8. Prismatic World Tour Live – Katy Perry (Blu-ray)

“Prismatic World Tour” fue la tercera gira musical de la cantante estadounidense Katy Perry. Con este tour visió parte de Estados Unidos y Canadá.

9. De Plaza en Plaza Cumbia Sinfónica (CD + DVD) – Los Ángeles Azules

El grupo mexicano presentó su nuevo material discográfico acompañado de un DVD en el que destacan duetos como Miguel Bosé, Pepe Aguilar, Gloria Trevi, Ha-Ash y Fito Paez.





10. Roger Waters: The Wall – Roger Waters (DVD)

Este es un documental de 2014 sobre la gira “The Wall” del músico británico. El material audiovisual hizo su debut en el Festival Internacional de Cine de Toronto en el mismo año.

