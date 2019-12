Aislinn Derbez revela qué sintió al besar a otra mujer

Publicidad





Aislinn Derbez está pasando por su mejor momento artístico, personal y sobre todo cada vez más guapa, ya que en cada alfombra roja que asiste, luce grandes atuendos y roba suspiros por su belleza y frescura que irradia como mujer.

Anoche acudió a los premios de una revista donde lució un vestido negro de noche, mostrado un dorso espectacular a pesar del frío que se mantiene en la CDMX por una tormenta invernal que azota el centro del país, pero eso no importó.

“Tengo un poco de frío y con este look que parece que me acabo salir de bañar pero estoy muy bien, muy contenta”, dijo a JDS a su paso por la alfombra roja.

Tan feliz está que este fin de semana se estrena la película “Macho” comedia que ha dado mucho de qué hablar por su atrevido personaje, además de la cinta “Qué pena tu vida” sin olvidar “Compadres” por lo que está acaparando la cartelera cinematográfica. “A mí siempre me encantó el cine, entonces empecé por ahí que era la parte más difícil”, dijo.

En relación a la película “Macho” donde hace una escena lésbica expresó que fue parte del personaje aunque la gente seguramente hablará mucho de eso. “Esas escenas nunca son fáciles, de repente llegan a ser incómodas pero ni modo, la vida del actor es así y tenemos que aguantarnos”, mencionó.

Aunque tuvo que repetir el beso con su compañera de escena varias veces, buscó la forma para que la toma quedara a la primera.

“Yo creo que mucha gente se va a quedar con el ojo cuadrado, pero el chiste es que se vayan a divertir y la disfruten”, como ella lo hace disfrutando de las escenas fuertes que su esposo graba en la serie de “El Chema” donde tiene que compartirlo con otras actrices, “pero son gajes del oficio”.

También aclaró que el videoblog que hizo con el youtuber Renata Corcuera (personaje de Omar Villegaz) donde asumió que su esposo Mauricio Ochmann es un “teto” fue pura broma. “No es verdad no se la crean, Omar me hizo decir cosas terribles pero no me hagan chismes porque yo lo quiero mucho”, expresó.

Aseguró que su esposo sí le reclamó por esto, pero para ella es todo lo contrario a pesar de que Mauricio “no toma, no fuma, no le gusta la fiesta, se cuida muchísimo, es súper detallista se la pasa chuleándome, tristemente es lo que deberían hacer los hombres pero no lo hacen”, presumió la hija de Eugenio Derbez.

Asimismo, expresó que ya está pensando en tener a su primer hijo y en proceso de que suceda en cualquier momento. Sí es una opción pero todavía no sabemos cuándo, pero esperemos que pronto que no tardemos mucho”, finalizó.

