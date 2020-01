Cantante, embajadora, actriz y ahora chef

Publicidad











Cuatro años han sido de esta aventura musical llamada Sasha, Benny y Erik y este 11 de noviembre corresponde a Guadalajara darle el adiós a este proyecto que dio buenos frutos. Sasha Sokol señaló que experimentan una gran nostalgia y por eso este viernes agradecerán al público tapatío.

La cantante arribó a la ciudad unos días antes del concierto para recibir el nombramiento de Embajadora de Transformemos Juntos que le dio el centro Mayama.

“En lugar de construir muros debemos estar construyendo centros de adaptación social, centros de desarrollo social y centros donde ayudemos a otros seres a tener oportunidades para crecer. Con Mayama tengo relativamente poco tiempo trabajando, hace unos meses me enteré que había una fundación que se dedicaba a niños, niñas y sus familias en casos extremos de marginación y violencia, eso me llamó la atención y les mandé un mail para preguntarles sobre la labor que hacían. Al proyecto lo avala la transparencia y la ONU, por eso estoy arrancando esa complicidad con la primera piedra simbólica que va a permitir crecer la fundación”, dijo Sasha tras compartir algunos momentos con los niños del centro.

Con apoyo a diferentes causas sociales y ecológicas, la cantante reveló que en febrero presentará un platillo hecho por ella para una campaña.

“Hay otra campaña que haré a través del restaurante Santo Coyote, en la que realizaré un platillo como parte del programa Mexicanos a la carta y vendré a presentarlo a Guadalajara. La iniciativa es que la gente consuma el platillo y el dinero recaudado irá integro a Mayama. Todavía no sé que preparé pero será un platillo suculento e irresistible para que todas las personas quieran comerlo…soy buena, tengo buen sazón; tal vez sea bueno para el 14 de febrero, que mejor forma para demostrar el amor, no sólo a tu pareja, sino a la comunidad”.

Sasha, Benny y Erik dicen adiós a Guadalajara y prometen un show especial.

“Es nostálgico, está siendo un ejercicio, porque nos damos cuenta de lo afortunados que hemos sido en estos cuatro años de recibir nuevamente un abrazo -tan profundo- por parte del público, queremos mucho a Guadalajara y era fundamental venirnos a despedir como se debe; así que será el último concierto de este formato que inventamos hace unos años y hemos sentido como un gran crecimiento”.

Lo que viene

Sasha Sokol adelantó lo que viene para el 2017: “Estoy por aceptar una obra de teatro que me apetece mucho, pero aún no estoy segura, porque es muy compleja, ya que son dos actrices pero son 22 personajes en escena, creo que me puede llevar a crecer; además viene un disco como solista, quiero que sea a principio del año que entra y más que presentar un disco entero, lo que haré será aprovechar este movimiento que ha tenido la música donde la gente realmente es comprar sencillos, así habrá un goteo de temas”.

35 años de Timbiriche

Tras la participación de Sasha, Benny y Erik en el concierto de Thalía, los rumores crecieron en torno a Timbiriche.

“Siempre hay planes, en el sentido, que la gente siempre nos lo pide. Estamos acostumbrados porque es algo constante y lo agradecemos mucho, el próximo año se cumplen 35 años, hace 10 que no cantamos juntos, pero estamos todos con proyectos personales, así que no sé si se pudiera lograr algo pronto”.

En Guadalajara

11 de noviembre a las 21:00 horas, Auditorio Telmex. Todavía quedan pocos boletos de todas las zonas.