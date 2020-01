Publicidad















Considerada una de las mujeres más chic del jet set, Paris Hilton demostró que la belleza no está peleada con la humildad y acudió sin pensarlo al programa “Cuídate de la Cámara” con el famoso gurú de la moda Edy Smol, con quien participó en cada una de sus secciones calificando a famosos.

Portando un vestido en color azul de encaje y zapatos negros con su destacada melena rubia, Paris se mostró contenta y sonriente en todo momento durante la grabación del programa y señaló que durante su estancia en México a los lugares que ha visitado, la han tratado de maravilla y con el fashionista no fue la excepción, quien le agradeció su asistencia y le dio una calurosa bienvenida.

Durante el primer bloque, la modelo presentó su fragancia número 20 “Gold Rush Paris Hilton”, su nueva línea de zapatos Primavera-Verano 2017, además de promocionar sus bolsa y zapatos que llevaba puestos.

Después, pasaron los demás conductores como Raquel Bessudo, Memo Martínez, Jolette, el “Apio” Quijano y Aldo Rendón, quienes junto a la disc jockey se pusieron a calificar a algunos famosos como a la ex Miss Universo, Ximena Navarrete, a quien Paris señaló como una chica agradable y bella pero la calificó con un 7 por su outfit que uso durante la fiesta final de la pasada carrera de F1.

También le tocó el turno a la venezolana Marjorie de Sousa, quien con 6 meses de embarazo, fue severamente criticada por un vestido negro entallado que uso durante una alfombra mostrando su pancita, y todos coincidieron que no fue Ad Hoc al momento y le pusieron 5 de calificación pero con una crítica constructiva, entre otras famosas más.

Dentro de las secciones que tiene Smol en su programa, Paris demostró que tiene ojo clínico al descubrir a dos famosas artistas internacionales, la primera fue la actriz Mila Kunis a quien le enseñan al público blureada de la cara para identificarla y París lo hizo de inmediato. La otra famosa fue la cantante Taylor Swift a quien reconoció con una foto cuando tenia 4 años.

Al final de la emisión, Edy le enseñó a la empresaria norteamericana a despedir el programa gritando en idioma español ¡Cuídate de la Camara! logrando el cometido junto a los demás conductores.

Paris se despidió de todos y no permitieron entrevistarla su gente de seguirdad, sin embargo, Smol nos compartió algunas impresiones de haber tenido a París Hilton en la temporada 10 de su emisión que se transmite vía streaming a través del canal de EstiloDF y E! Entertainment.

“Siempre ha sido una mujer muy agradable conmigo, con el país, con los mexicanos, una mujer que se da, que no tiene poses, inteligente, empresaria, demuestra el poder que tienen las mujeres y creo que fue la manera de decirles a los famosos que no todo tiene guiones y nadie hace poses, una estrella internacional puede venir y decir ‘si voy’ y me muestro tal cual soy, es un orgullo”, aseguró a JDS el conductor de origen judío.

